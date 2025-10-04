Boda Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: invitados, vestidos, ausencias y última hora de la celebración desde Sevilla hoy

La capital hispalense acoge este sábado 4 de octubre uno de los acontecimientos sociales más esperados del año: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La ceremonia religiosa tendrá lugar a las 13:30 horas en la Iglesia de los Gitanos, un templo cargado de simbolismo para la Casa de Alba.

En ABC de Sevilla podrás seguir en directo todo lo que ocurra en torno al enlace: la llegada de los invitados, los vestidos más destacados, los detalles de la ceremonia, así como las ausencias y la última hora de la celebración. Un seguimiento minuto a minuto para no perderse nada de este día histórico.

12:51 Quién es Ignacio Sánchez-Dalp, el cura con estrecha relación con los Alba que oficia la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan El canónigo de la Catedral de Sevilla ha casado a numerosos miembros de la aristocracia y la alta sociedad sevillana

12:48 Alfonso Martínez de Irujo, el primero en llegar El hermano de Cayetano Martínez de Irujo ha sido el primer invitado en llegar a la Iglesia de Los Gitanos. Sin embargo, se ha confirmado que no asistirá al banquete en la Finca de las Arroyuelas.

12:43 Las recomendaciones de Cayetano de Alba y Bárbara Mirjan para los invitados de su boda en Sevilla Los novios han elaborado una selección de hoteles, restaurantes y centros de belleza para aquellos que se desplacen hasta la capital hispalense

12:36 La iglesia donde se casan este sábado Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan y su gran vínculo con la Duquesa de Alba La antigua iglesia del Valle es hoy un santuario donde se veneran dos de las imágenes con más devoción de la ciudad de Sevilla: el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos

12:31 La curiosa lista de bodas de Cayetano Martínez de Irujo Los novios que además del clásico tarjetón han enviado invitaciones virtuales incluyen en ella la lista de boda, en la que hay regalos para todos los bolsillos. Desde manteles o servilletas por 150 euros, una cómoda del siglo XVIII o lo mas caro, un armario de 28.000 euros. Y también aceptan aportaciones para la luna de miel, cuyo destino sigue siendo una incógnita.

12:26 El recuerdo de la Duquesa de Alba El día de hoy no puede entenderse sin la figura de Cayetana de Alba, madre del novio, cuyo recuerdo sigue siendo imborrable para la familia. Cayetano siempre se ha referido a sí mismo como su “hijo favorito” y no ha ocultado la influencia que tuvo en su vida. Su presencia espiritual será uno de los hilos invisibles que unan la ceremonia de hoy.

12:20 Así irán vestidos Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en su boda El traje de novia es el secreto mejor guardado de esta boda. Se sabe que ha sido diseñado por la firma Navascués, bajo la dirección de Cristina Martínez-Pardo Cobián, conocida por sus creaciones clásicas, sobrias y llenas de detalles artesanales. Todo apunta a que Bárbara optará por un diseño atemporal, elegante y con guiños tradicionales, aunque no se conocerá hasta su llegada a la iglesia. En cuanto a Cayetano, se espera que luzca de nuevo el uniforme rojo de maestrante, el mismo que llevó en su primera boda en Las Dueñas. Será un guiño a la tradición familiar y también a su condición de caballero maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

12:16 La Finca de las Arroyuelas: el sitio de celebración Tras la ceremonia religiosa, los invitados pondrán rumbo a Las Arroyuelas, la finca que Cayetano heredó de su madre y en la que vive habitualmente. Con 1.500 hectáreas de extensión y un cortijo del siglo XVI totalmente reformado, se trata de un lugar emblemático que el propio novio definió en ABC como “el buque insignia del patrimonio agrícola de la familia en Sevilla”. Allí se celebrará el banquete y la fiesta posterior.

12:10 Las grandes ausencias de la boda de Cayetano Martínez de Irujo No todos los hermanos del novio estarán en esta cita tan especial. Jacobo Martínez de Irujo ha confirmado su ausencia con una carta en la que pide disculpas, mientras que Alfonso ha comunicado que solo acudirá a la misa pero no participará en la celebración posterior. Esta circunstancia añade un matiz más a las siempre complejas relaciones dentro de la familia Alba.

12:07 Quién es Bárbara Mirjan Todos los focos apuntan hoy a Bárbara Mirjan, una joven de 29 años que se convertirá en la nueva duquesa de Arjona. Hija única del empresario libanés Javier Mirján y de Lourdes Aliende, estudió en Londres, habla varios idiomas y hasta hace unos meses trabajaba como organizadora de eventos.

12:03 La historia de amor entre Cayetano y Bárbara Bárbara y Cayetano se conocieron hace nueve años en una fiesta en Marbella. Desde entonces, la pareja no ha dejado de crecer y de mostrarse en público con naturalidad, tanto en la Feria de Abril como en la plaza de toros de la Maestranza o en actos sociales de toda índole. Pese a la diferencia de edad —él tiene 62 años y ella 29—, han formado una relación sólida que culmina hoy con el paso por el altar.

12:02 La Iglesia de Los Gitanos será protagonista La misa se celebra en la iglesia de los Gitanos, un lugar con un profundo vínculo para la Casa de Alba. No es un templo cualquiera: allí reposan las cenizas de Cayetana de Alba, madre del novio, que falleció en 2014 y cuyo recuerdo estará muy presente en el enlace. Además, el Santuario se encuentra a pocos metros del palacio de Las Dueñas, una de las residencias favoritas de la recordada duquesa.