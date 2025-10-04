Así es el vestido de Bárbara Mirjan en su boda con Cayetano Martínez de Irujo: un homenaje a Sevilla e inspirado en la Virgen de los Gitanos

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan protagonizan la boda más mediática del otoño. La pareja ha elegido la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla para darse el 'sí, quiero'. Unos 300 invitados, entre ellos la hermana del novio, Eugenia Martínez de Irujo, les acompañan en este día tan especial. Uno de los momentos más esperados de cualquier boda es la llegada de la novia desvelando así el secreto mejor guardado, su vestido.

Bárbara Mirjan ha confiado en la firma madrileña Navascués, que también vistió a Teresa Urquijo en su boda con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El taller ha diseñado un vestido exclusivo, que aúna tradición, simbolismo y artesanía, y que rinde homenaje a la capital hispalense.

Confeccionado en crep con cortes en godets de organza bordada con hilos de seda, el diseño evoca las flores del mantón de Manila, en un guiño a Sevilla. El vestido cuenta con mangas desmontables y un puño bordado en el brazo derecho, elementos que refuerzan su carácter artesanal y exclusivo. Se completa con una sobrefalda de organza y tundra, y un corselete bordado en hilo de seda. La cola es independiente, y ha sido confeccionada con organzas bordadas, y el velo es de tul de seda natural.

Según han señalado desde el taller, uno los aspectos más singulares es la inspiración de sus bordados, que han tomado como referencia la saya que lució la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos durante la última Madrugá del Viernes Santo. El vínculo de la Casa de Alba con la Hermandad y el templo es tal que las cenizas de Cayetana, la antigua duquesa de Alba, reposan allí.

En declaraciones exclusivas a ABC Estilo, la diseñadora Cristina Martínez-Pardo Cobián, fundadora de Navascués, explicó que «Bárbara confió plenamente en nosotros, lo que nos permitió trabajar con libertad y disfrutar del proceso. Tras reunirme con Guillermo, de mi equipo de diseño, le presentamos diferentes propuestas y entre todos fuimos perfilando el resultado final». La persona que acompañó a Bárbara al taller para hacerse las diferentes pruebas fue su madre. «En esas visitas hemos reído, nos hemos emocionado y hasta nos hemos atrevido a bailar sevillanas«, nos confesó la diseñadora.

Otro de los detalles del look nupcial de Bárbara Mirjan son los zapatos, firmados por la diseñadora Isabel Abdo, que conocimos gracias a la Reina Letizia que ha confiado en ella varias veces. La diseñadora, gran amante de los stilettos, nos cuenta en exclusiva a ABC, que «Barbara ha elegido un salón clásico de 10 centímetros de altura, que ha sido elaborado de forma artesanal, muy cómodo y sexy a la vez«. Isabel Abdo, amiga de la novia, ha decidido iniciar, con este encargo tan especial, su colección de novias, modelos que realizará a medida para cada clienta, y que se suman así a la oferta de stilettos, mules y destalonados que tenía hasta ahora.

La novia llevó su melena recogida en una coleta ondulada, un peinado moderno y muy actual, que, adornó, además, con una diadema fina. Completó su look con un maquillaje natural.

En cuanto a las joyas, Bárbara llevó unos pendientes largos que le había regalado su ya marido, Cayetano Martínez de Irujo.