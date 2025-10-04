Quién es Ignacio Sánchez-Dalp, el cura con estrecha relación con los Alba que oficia la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) contraen matrimonio este sábado 4 de octubre en la iglesia santuario de Los Gitanos, en pleno centro de Sevilla, sede canónica de una hermandad, la de Los Gitanos, con la que la Casa de Alba ha tenido siempre, gracias a la inigualable duquesa Cayetana, una especial relación. Tan es así que parte de los restos mortales de la madre del novio reposan en este templo desde su fallecimiento en noviembre de 2014.

La ceremonia religiosa en la que, tras una década de noviazgo, Cayetano y Bárbara terminarán convertidos en marido y mujer será oficiada por un conocido sacerdote sevillano y también viejo amigo de la familia, no en vano fue el encargado de casar también en el Palacio de las Dueñas a la duquesa de Alba con su último esposo Alfonso Diez. Se trata de Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp (Sevilla, 1973), párroco de la populosa parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio y canónigo de la Catedral de Sevilla.

Ha casado a numerosos miembros de la aristocracia y la alta sociedad sevillana, lo que no lo ha llevado en ningún momento a 'cerrarse' a círculos elitistas, sino que mantiene una intensa actividad en su parroquia, situada en un barrio de la zona norte de la capital hispalense, donde es muy querido y respetado por sus feligreses.

Ignacio Jiménez nació en el seno de una familia aristocrática -es bisnieto del primer marqués de Aracena, nieto del conde de las Torres de Sánchez-Dalp, y sobrino de Pepita Sánchez-Dalp, marquesa de Saltillo e íntima amiga de la duquesa de Alba- en la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla, y se formó en el colegio Portaceli de la Compañía de Jesús. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y es entonces cuando siente la llamada del Señor, que le despierta la vocación sacerdotal. Ingresó en el Seminario en 1993, con 20 años, y coincidiendo con una visita a la ciudad del Papa San Juan Pablo II. La misma Doña María de las Mercedes, abuela del Rey Don Felipe, asistió a su ordenación sacerdotal.

En los acontecimientos religiosos de la Casa de Alba, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp siempre ha tenido un importante papel. Casó a la duquesa de Alba, de la que era confesor y consejero espiritual y con la que mantenía una gran amistad, con Alfonso Diez en la propia capilla del palacio de las Dueñas, donde también ofició la ceremonia de la primera boda de Cayetano Martínez de Irujo con Genoveva Casanova. En 2021 casó a los condes de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart, segundo hijo del duque de Alba, con Belén Corsini, y a los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart con Sofía Palazuelo, en el Palacio de Liria.

Misa en Santa María de las Flores por los 25 años de la ordenación sacerdotal de Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp María Guerra

Este sábado, el párroco de Santa María de las Flores impartirá en el santuario de Los Gitanos el sacramento del matrimonio a Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, iniciando así una nueva vida en la que el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias a buen seguro velarán por la felicidad de la pareja «hasta que la muerte los separe».