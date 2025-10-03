La iglesia donde se casan este sábado Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan y su gran vínculo con la Duquesa de Alba

De convento a colegio pasando por una casa de vecinos. Así podrían resumirse los más de 600 años de la antigua iglesia del Valle, hoy santuario de los Gitanos, en cuyas naves se celebrará la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Una iglesia que, además, guarda una especial vinculación con la Duquesa de Alba, madre de Cayetano.

La Duquesa de Alba y el santuario de los Gitanos

El edificio, que fue levantado entre 1873 y 1877, vino a sustituir la primitiva iglesia, que databa del siglo XV. Tras varios años de abandono, la Hermandad de los Gitanos estableció aquí su sede en 1999 gracias a unas obras que fueron sufragadas, en gran parte, por Cayetana Fitz-James Stuart, la Duquesa de Alba.

Cabe destacar que la madre de Cayetano Martínez de Irujo fue una gran devota y benefactora de la Hermandad de los Gitanos. Además, la iglesia donde se celebrará la boda entre el hijo de la Duquesa de Alba y Bárbara Mirjan es también lugar de descanso de los restos de la aristócrata.

La historia del santuario de los Gitanos

Hay que remontarse al año 1403 para encontrar el origen de lo que hoy día es el santuario de los Gitanos. Por aquel entonces, el templo formaba parte de un convento llamado del Valle, un nombre plenamente toponímico del lugar que ocupaba aquel recinto. Por ahí pasaron religiosas dominicas, dominicas de la Congregación de Santa Catalina de Siena y franciscanos, tanto regulares terceros como observantes. Ya en 1835, el edificio fue objeto de la desamortización, quedando abandonado hasta su demolición en 1873.

Resto del antiguo colegio del Sagrado Corazón, hoy puerta de acceso a los Jardines del Valle ABC

En su lugar se levantó el actual templo. Las obras finalizaron en 1877 y el resto del convento se convirtió en casa de vecinos. Con la llegada de la Orden del Sagrado Corazón, el edificio adoptó un uso escolar, del que solo queda en pie la puerta principal y un retablo cerámico. Actualmente, el solar que ocupaba aquel convento es hoy un espacio ajardinado: los Jardines del Valle, por donde discurre un lienzo de la antigua muralla almohade.

¿Cómo es el santuario de los Gitanos?

Lo primero que verán los invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan será una iglesia de fachada austera con una portada principal de estilo neogótico. Ya en su interior, los asistentes podrán observar que el templo presenta una plata rectangular dividida en tres naves. Por su parte, las naves laterales están cubiertas por unas galerías que recorren todo el templo.

La nave central, mucho más ancha, se separa de las laterales mediante arcos ojivales y pilastras polilobuladas rematadas por figuras de santos. La cubierta es un artesonado de madera de estilo mudéjar construida siguiendo la técnica de par y nudillo. El escudo de la Hermandad de los Gitanos ocupa el espacio central de este espacio.

Además, los accesos al camarín de la Virgen de las Angustias están decorados con pinturas murales ejecutadas por Raúl Berzosa. Estos trabajos recrean los siete dolores de la Virgen María. Cabe destacar que el camarín de la dolorosa puede observarse un escudo de la Inquisición. Esto se debe a que los apliques de este espacio proceden de un antiguo convento dominico de Écija.