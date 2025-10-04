Así es el menú de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Este sábado, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan celebraron una boda que quedará grabada en la memoria de todos los sevillanos. La ceremonia tiene lugar en la emblemática finca de Las Arroyuelas, en Carmona, un entorno elegante y natural que se convirtió en el escenario perfecto para poner broche al emotivo enlace.

Pero si hubo algo que capturó la atención tanto como la elegancia de los novios fue, sin duda, el cuidado y selecto menú.

Un entrante, un plato principal y postre

El menú, presentado en un bonito papel rugoso con letra cursiva en color burdeos, reflejaba el cuidado y la exclusividad que caracterizan a los eventos de alta sociedad sevillana.

El almuerzo, aunque algo tardío, arrancó con una ensalada de bogavante que combinaba frescura y elegancia.

El plato principal fue un solomillo de ternera al horno, acompañado de una delicada salsa de foie, daditos de patata, chalotas y calabaza. La combinación de sabores, desde la intensidad del foie hasta el dulzor de la calabaza, hace que este plato sea una verdadera obra de arte culinaria muy otoñal.

Para culminar la experiencia gastronómica, se sirvió una tarta árabe acompañada de frutos rojos, seguida de café e infusiones. El postre, delicado y aromático, ofrece un cierre perfecto al menú.

El menú completo de la boda en la finca de las Arroyuelas ABC

Una selección de vinos cuidada

No podía faltar un acompañamiento a la altura del menú. La bodega seleccionada incluyó:

Vinos de la boda de Cayetano y Bárbara Marqués de Riscal Verdejo D.O. Rueda, fresco y aromático, ideal para abrir el apetito.

Martínez Lacuesta D.O. La Rioja, un vino tinto que aportaba cuerpo y elegancia al plato principal.

Champagne Jeaunaux Robin Extra Brut, burbujeante y refinado, perfecto para brindar por el amor y la felicidad de los novios.

El enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convirtió en un evento memorable, donde la elegancia y la naturalidad de la finca de Las Arroyuelas de Carmona crearon un marco idílico.

Familiares y amigos han disfrutado de una ceremonia emotiva, seguida de un banquete exquisitamente cuidado por el catering Miguel Ángel. Cada detalle, desde la decoración floral hasta la presentación del menú, demostró que esta boda no solo fue un festejo de amor, sino también una celebración del buen gusto sevillano.