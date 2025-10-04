Salen a la luz las fotos de la preboda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

En pocos minutos dará comienzo la ceremonia religiosa para unir en matrimonio a Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan(29 años). Una boda que reúne a familiares y amigos cercanos y que está acaparando la atención de toda la prensa nacional.

La pareja pondrá el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace una década. Ambos se conocieron en el verano de 2015 en una fiesta en Marbella. Entonces, Bárbara tenía apenas 20 años, pero ni la diferencia de edad -de 33 años- ni la distancia -ella estudiaba en Londres- fueron un problema para la relación.

Para darse el 'sí, quiero', Cayetano y Bárbara han elegido la Iglesia del Cristo de los Gitanos, situada en pleno centro histórico de Sevilla y a pocos pasos del palacio de Las Dueñas. Se trata de un lugar de gran valor sentimental para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba, fallecida en noviembre de 2014.

Como ya es tradición en nuestro país, el día previo a la celebración los novios se reúnen con sus amigos más cercanos en una preboda. Cayetano y Bárbara organizaron la fiesta anoche en un conocido restaurante de Sevilla y animado por los acordes de un guitarrista andaluz llamado Angelito The Hatter. Para su gran momento, la protagonista escogió un conjunto firmado por Santa Bato, una marca española creada por dos hermanas gemelas. Un look formado por un top y una falda blanca. Una combinación que, tal y como se puede consultar a través de la página web de la firma, tiene un precio de 350 euros.

«Ser parte de un instante tan importante en la vida de la pareja es un honor que guardaremos siempre con muchísimo cariño. Vestir a Bárbara en este capítulo previo a su boda nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: crear prendas que acompañen momentos irrepetibles. Desde aquí les deseamos a Bárbara y Cayetano toda la felicidad en esta nueva etapa que comienzan. Gracias de corazón por dejarnos formar parte de un recuerdo tan especial», han escrito en la cuenta oficial de Instagram de la marca.