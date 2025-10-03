Las recomendaciones de Cayetano de Alba y Bárbara Mirjan para los invitados de su boda en Sevilla

Por fin llegó el gran día para Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) tras una década de noviazgo. El santuario de Los Gitanos, sede canónica de la hermandad a la que la Casa de Alba está tan vinculada, será este sábado el escenario elegido para albergar la celebración religiosa del matrimonio entre el duque de Arjona y una joven profesional de la comunicación y los eventos, hija única de un empresario de origen libanés, que conquistó su corazón tras un flechazo en una fiesta de Marbella y que ha acompañado a Cayetano de forma serena y prudente, con sus momentos buenos y malos, a lo largo de los últimos diez años.

Los invitados llegarán al templo alrededor de las 13.30, hora en la que está previsto el inicio de la ceremonia, y con el objetivo de que puedan aprovechar al máximo su estancia en la capital hispalense, los novios han confeccionado una lista de recomendaciones sobre hoteles donde alojarse, restaurantes donde comer o cenar en los días previos y posteriores al enlace, e incluso, para las invitadas, centros de peluquería y belleza donde arreglarse.

En el plano gastronómico, Cayetano y Bárbara proponen una serie de restaurantes y bares, a medio camino entre la cocina tradicional andaluza y la más actual. En Sevilla, sus preferencias pasan por Enea, La Brunilda, Sobretablas, El Rinconcillo, Lobo López y La Bernarda. En Carmona, localidad donde se encuentra la finca Las Arroyuelas, lugar donde se celebrará el almuerzo y fiesta posterior, apuestan por Casa Curro Montoya, La Almazara de Carmona, La Cueva y La Yedra.

Para alojarse, los hoteles elegidos son los mejores de la ciudad. Los cinco estrellas GL Alfonso XIII, uno de los emblemáticos de Sevilla, a los que suman el Don Ramón y el Radisson Plaza de la Magdalena, además del Only You Sevilla. De cuatro estrellas el Meliá Lebreros y Las Casas de la Judería. En Carmona se encuentran entre sus preferencias el Parador, el Hotel Alcázar de la Reina y el Cortijo Santa Clara.

Asimismo, y en especial para las invitadas, suman un listado de peluquerías y centros de belleza donde ponerse a punto para la boda. En Sevilla, QUBO (TheBeautyLab), Luigi Studio, Bel&Co y la peluquería del muy conocido en redes sociales Víctor del Valle son los elegidos. Para aquellos que prefieran alojarse en Carmona, los centros de Mercedes Román, Gracya Fernández, Indalo y Galván Peluqueros esperan ya a los invitados de los novios.