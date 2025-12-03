Investigan un vídeo en el que aparecen dos menores quemando el pelo a un indigente en Benacazón

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras tener conocimiento de la existencia de una grabación en la que se puede apreciar cómo, al menos, dos menores de edad se mofan de una persona indigente, hasta el punto de prenderle fuego ... al cabello de este individuo. Los hechos ocurrieron en Benacazón.

Este vídeo ha circulado por redes sociales y ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil, que está realizando las diligencias oportunas para tratar de esclarecer la identidad de los implicados en esta agresión y de la víctima, para ofrecerle la oportunidad de denunciar los hechos.

Asimismo, los agentes al frente de la investigación tienen que ubicar temporalmente este maltrato de, al menos, dos menores de edad hacia un hombre en un parque del municipio, según ha adelantado COPE.

El vídeo tiene una duración de unos tres minutos y muestra cómo uno de los menores imita a un agente y comienza a dar órdenes. Se refieren a la agresión como si fuera «una prueba de fuego». Usaron un mechero para quemarle el pelo, como así aparecen en el vídeo.