Investigan un vídeo en el que aparecen dos menores quemando el pelo a un indigente en Benacazón

La Guardia Civil intenta identificar a los presuntos agresores y a la víctima, así como cuándo ocurrieron los hechos

Ayuntamiento de Benacazón, en una imagen de archivo
Ayuntamiento de Benacazón, en una imagen de archivo ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras tener conocimiento de la existencia de una grabación en la que se puede apreciar cómo, al menos, dos menores de edad se mofan de una persona indigente, hasta el punto de prenderle fuego ... al cabello de este individuo. Los hechos ocurrieron en Benacazón. 

