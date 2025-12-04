Descubren un cadáver en los bajos de la pasarela de la Cartuja

Los bajos del extremo de la pasarela de la Cartuja correspondiente a dicha zona de Sevilla capital han sido este jueves el escenario del hallazgo del cadáver de una persona.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado a este ... periódico que ha sido sobre las 20.20 horas, cuando un trabajador de un aparcamiento de la Cartuja ha alertado a los servicios de urgencia de que otra persona, carente de teléfono móvil para el aviso, le había comunicado la situación de una persona que yacía en los bajos de la pasarela, en el extremo de la Cartuja.

Han sido movilizadas dotaciones del 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional, siendo confirmada la muerte de esta persona, mientras los agentes investigadores han determinado que todo apunta a que el cuerpo no presenta signos de violencia.

