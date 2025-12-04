Suscríbete a
Descubren un cadáver en los bajos de la pasarela de la Cartuja

La Policía Nacional apunta que todo indica que el cuerpo no presencia signos de violencia

Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

La comisión judicial levantando el cuerpo en la Pasarela de la Cartuja
La comisión judicial levantando el cuerpo en la Pasarela de la Cartuja Rocío Ruz
Fernando Barroso Vargas

Los bajos del extremo de la pasarela de la Cartuja correspondiente a dicha zona de Sevilla capital han sido este jueves el escenario del hallazgo del cadáver de una persona.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado a este ... periódico que ha sido sobre las 20.20 horas, cuando un trabajador de un aparcamiento de la Cartuja ha alertado a los servicios de urgencia de que otra persona, carente de teléfono móvil para el aviso, le había comunicado la situación de una persona que yacía en los bajos de la pasarela, en el extremo de la Cartuja.

