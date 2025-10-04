Así es el vestido de Amina, hija de Cayetano Martínez de Irujo y madrina en su boda con Bárbara Mirjan

Tras más de diez años de relación, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan este sábado 4 de octubre en Sevilla. En ausencia de la madre del novio, la añorada duquesa de Alba, Amina, hija de Cayetano y su primera esposa, Genoveva Casanova, se ha convertido en madrina. La joven, de 24 años, afinacada en Londres, ha elegido un vestido en color azul.

Cayetano Martínz de Irujo, que eligió, como en primera boda, el traje de gala de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, llegó a la iglesia de los Gitanos acompañado de su hija Amina minutos antes de las 13,30 h. La joven lució un diseño de tejido fluido y corte midi, con estampado floral en diferentes tonos azules. El vestido incluía una capa, probablemente desmontable, para cubrir la zona de los hombros durante la ceremonia religiosa.

Completó el estilismo con sandalias de tacón medio y pendientes largos con una perla de la que salía un aro ovalado dorado.

El vestido de Amina, madrina de Cayetano. GTRES

En la parte 'beauty', Amina recogió su pelo largo en un bonito recogido trenzado que lució con raya en el medio. Su maquillaje fue muy natural, con colorete en las mejillas, y un nude en los labios. No faltó tampoco la manicura y pedicura a juego, en color nude.

Amina y su hermano mellizo Luis llevan una vida muy discreta y alejada del foco público. Pero, no se han perdido un día tan señalado para su padre. Luis se decantó por el clásico chaqué.