Así es el look de Eugenia Martínez de Irujo en la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo: un original conjunto de pantalón 'made in Spain'

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el 'sí, quiero' en Sevilla, en la iglesia de los Gitanos, en una de las bodas más esperadas del año. Aunque el vestido de la novia es, sin duda, el más esperado, también hay mucha expectación por ver cómo va la madrina, Amina, la hija de Cayetano, y, por supuesto, Eugenia Martínez de Irujo, la hermana pequeña. La duquesa de Montoro ha elegido un conjunto de top y pantalón de Roberto Diz.

Fiel a su estilo, Eugenia ha sorprendido con su elección, prescindiendo del vestido, la prenda más habitual entre las mujeres para acudir a una boda, y optando por una opción, en principio, arriesgada, pero con la que ha derrochado estilo. Eugenia ha lucido un dos piezas, formado por un pantalón tobillero, rematado en el bajo con tres botones forrados con la misma tela, y un original top de manga larga y diseño escultórico, que incluía una especie de cola que llegaba hasta el suelo.

El look de Eugenia para la boda de su hermano. GTRES

La duquesa de montoro lo combinó con sandalias de plataforma y un minibolso negro, y tocado con rejilla. Debajo se veía su maquillaje, con ojos enmarcados en eyeliner negro y labios burdeos, uno de los tonos del otoño.

No es la primera vez que Eugenia confía en el diseñador gallego afincado en Sevilla. De hecho la primavera pasada lució un original vestido en color negro de Diz para acudir a la fiesta por el 10º aniversario de Netflix. Se le considera el modista de la 'jet set' andaluza, y ha vestido a famosas tan variopintas como Isabel Preysler, Carla Pereyra, Alejandra Osborne, Blanca Suárez o Paz Vega. Además el diseñador ha colaborado en diversas ocasiones con Inés Domecq, fundadora de IQ Collection, y casada, a su vez, con Javier Martínez de Irujo, sobrino de Cayetano.