Todos los invitados en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla

La boda entre Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29 años) en Sevilla no ha defraudado para las decenas de vecinos y curiosos que se han agolpado desde media mañana en las inmediaciones del santuario de los Gitanos, un templo sede de la hermandad del mismo nombre que sufragó la madre del novio, la Duquesa de Alba, y que es además, el lugar en el que reposan sus restos desde su fallecimiento en noviembre de 2014. Por la engalanada plaza han desfilado numerosos rostros conocidos, tanto de la aristocracia como personajes relacionados con el mundo de la televisión, el deporte y la sociedad española.

Quien no ha arropado a los contrayentes, que con este enlace ponen el broche de oro a una historia que se inició hace una década, ha sido uno de los hermanos de Cayetano, pese a los intentos de éste por mantener la armonía familiar en uno de los momentos más importantes de su vida. Así, Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, conde de Siruela, declinó en términos amables la invitación a través de un correo electrónico. Sí ha asistido su hijo, Jacobo Fitz-James Stuart, que ha llegado en compañía de otro tío, Fernando.

Por su parte, Alfonso Martínez de Irujo, ha apostado por estar sólo en el momento de la boda en el santuario con tanta simbología para la matriarca, pero no en la celebración posterior en la finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona. De hecho, Alfonso ha sido el primer en llegar hasta Los Gitanos, un lugar muy cercano al Palacio de las Dueñas, más de una hora y media antes del comienzo de la ceremonia.

A partir de entonces, se ha ido sucediendo la llegada de los invitados en esta calurosa mañana de octubre. El doctor Trujillo, Hubertus von Honenlohe, Emilio Butragueño, Bertín Osborne, Susanna Griso, Olivia de Borbón y, tras ella, el hijo de Cayetano y Genoveva Casanova, Luis. También han presenciado la emotiva celebración Jaime Martínez-Bordiu, Paloma Segrelles, Begoña Villacís y Carmen Lomana.