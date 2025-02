Alejandro Marchena Blanco, Rey Baltasar: «Hay detalles que son irrepetibles y se van a quedar grabados para siempre»

El cortejo de la Cabalgata de los Reyes Magos lo cierra el rey Baltasar, el cual estará encarnado en 2023 por Alejandro Marchena. El mismo nació en Sevilla en el año 1975, en el barrio de Triana y es una persona de profundas ... convicciones religiosas. Casado y con tres hijos. su formación se ha desarrollado en los colegios salesianos de Triana y de la Santísima Trinidad, donde fue pregonero de la Semana Santa en 1993, a la edad de 17 años.

Posteriormente, siempre ha tenido la inquietud de una formación continua para poder crecer personal y profesionalmente. Cursó estudios en las Universidades de Sevilla, Complutense de Madrid y Francisco de Vitoria, además de en el Instituto Internacional San Telmo y en la Fundación ICIL, especializándose en las áreas de Matemáticas, Dirección Estratégica de Empresas, Dirección Comercial, Marketing, Coaching Ejecutivo, Transformación Digital y Asesoría para Instituciones Religiosas.

Su vida profesional se ha desarrollado en Pantoja Grupo Logístico, una empresa líder del sector del transporte y la logística, donde ha desempeñado diferentes tareas de dirección durante los últimos dieciocho años, ocupando en la actualidad el cargo de Director de Operaciones de la División de Transportes y miembro del Comité de Dirección del grupo.

Ya encarnó al Gran Visir en 2016, y ahora, ayudará al rey Baltasar a repartir magia por la ciudad en una de sus Fiestas Mayores. En el acto de proclamación, recordó cómo se emocionaron en casa al conocer la noticia y señaló a la mirra, el presente que llevó Su Majestad al Niño Jesús como hombre que necesita salud, paz y sobre todo felicidad. Además, aludió a José María Izquierdo y a esa escuela de niños grandes como es el Ateneo de Sevilla, una de las principales instituciones de la urbe.

—El rey Baltasar ha estado desbordado desde que los nombraron.

—Así es. Gracias a Dios, desde el primer día, he recibido numerosas felicitaciones. Yo no me podía imaginar que, desde el 7 de julio que saltó la noticia, ha habido un sinfín de mensajes, llamadas y experiencias irrepetibles que se quedan grabadas para siempre en la vida de un servidor.

—Ha llegado a recibir incluso mensajes de números desconocidos que le pedían hasta salud.

—Claro, lo que trasciende son detalles como esos porque, por ejemplo, uno vive esta fiesta mucho en familia, todo lo que rodea a la Cabalgata de los Reyes Magos es la ilusión, magia y muchas circunstancias especiales. Sin embargo, hay hechos que marcan porque, cuando te llega un día un mensaje de alguien que no conoces y dice 'Baltasar, mi rey, lo único que te pido es salud para el año que viene', llega el momento en el que uno se da cuenta de que esto es mucho más de lo que uno se espera. Es algo que la ciudad vive muy intensamente y, por supuesto, un servidor tiene que estar a la altura. He tenido numerosas responsabilidades a lo largo de mi vida y, esta es la vez en la que más nervios tengo porque quiero estar a la altura que Sevilla pide para la tarde noche del 5 de enero. Todo esto es debido a la cantidad de gestos que te hace la gente agradecida y que se acuerda de ti porque vas a ayudar al rey Baltasar. Por ejemplo, el otro día en el banco, una señora que estaba en la cola y se me acercó a felicitarme. También, he hecho cartas que me ha pedido la gente porque su madre se encontraba mal y para que el año que viene mejore. Por todo eso, no hay palabras para describir la cantidad de sentimientos vividos durante todos estos meses hasta que llegue el 5 de enero.

Alegría

«Espero poder repartir el 5 de enero mucha alegría por la calles de la ciudad para que todo el mundo se contagie»

—Ha destacado mucho durante todo este tiempo desde que le nombraron el papel de la familia en esta fiesta y el sentido religioso de los Reyes Magos de Oriente.

—Sí, claro. Es que comenté en la proclamación porque soy un hombre de profundas convicciones religiosas y la Epifanía del Señor es algo fundamental. No nos podemos desviar ni confundirnos en que esto es una fiesta más. Es una celebración con un trasfondo religioso muy importante y siempre a tener en cuenta. También, por supuesto, la familia es el otro gran pilar de los Reyes Magos. Asimismo, y como creyente que soy, todo empieza en torno al Niño Jesús, a la Virgen María y a San José, precisamente la Sagrada Familia. Por eso, mi familia estará presente conmigo en una Cabalgata tan especial. Por ejemplo, mi esposa irá en la carroza del rey Baltasar y mis hijos también disfrutando de este día tan especial.

—¿Qué desea trasladar el ayudante del rey Baltasar en Sevilla a todo el mundo?

—Yo creo que, aparte de salud, después de toda la época que hemos vivido, habría que destacar la alegría. Es decir, tenemos que vivir con alegría y que los niños tienen que disfrutarla. Además, hay que transmitirla a los demás y, sobre todo, a los pequeños, los cuales viven intensamente el día en el que llegan los Reyes Magos. Yo espero transmitir la máxima alegría a los niños, los cuales somos todos, desde los más pequeños hasta los mayores.