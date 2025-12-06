Suscríbete a
Santiago Abascal pide la dimisión de María Jesús Montero por tratar de «coaccionar a mujeres para que retiraran las denuncias de acoso»

El líder de Vox apunta que los responsables de ocultar los casos de Salazar o el de Torremolinos «tienen que irse a su casa. O al banquillo. Porque hay que proteger a las mujeres de la mafia socialista y de la invasión de violadores que han traído»

Abascal critica a Loles López por señalar que el libro de Soto Ivars debió presentarse «en privado» y amenaza con «cargarse» todas las consejerías de Igualdad

María Jesús Montero se vio con la denunciante de acoso sexual de Torremolinos en el hotel NH de Málaga

Santiago Abascal ha multiplicado su actividad tanto en la calle como en el universo virtual en los últimos días. Tras el pacto con el Partido Popular para hacer a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Comunidad Valenciana, su formación política se juega mucho ... en las elecciones autonómicas de Extremadura el 21 de diciembre. Por ello ha intensificado su agenda para atacar a izquierda y derecha, tanto al PP como al Partido Socialista.

Descarga la app