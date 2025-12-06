Santiago Abascal pide la dimisión de María Jesús Montero por tratar de «coaccionar a mujeres para que retiraran las denuncias de acoso»

Santiago Abascal ha multiplicado su actividad tanto en la calle como en el universo virtual en los últimos días. Tras el pacto con el Partido Popular para hacer a Juanfran Pérez Llorca presidente de la Comunidad Valenciana, su formación política se juega mucho ... en las elecciones autonómicas de Extremadura el 21 de diciembre. Por ello ha intensificado su agenda para atacar a izquierda y derecha, tanto al PP como al Partido Socialista.

Este sábado ha pedido en la red social X (antes Twitter) la dimisión de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Economía y Hacienda y candidata a los comicios andaluces de 2026. Una reclamación a raíz de los diferentes casos de acoso que han saltado en las últimas semanas y que tienen a los andaluces Paco Salazar y Antonio Navarro (de Torremolinos) como protagonistas. Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha sido acusada de no actuar ante las denuncias de acoso de varias militantes e incluso de querer taparlas.

El líder de Vox ha compartido un 'tuit' con una noticia de ABC Sevilla para exigir su salida. «¿Me llamarán machista por decir que esta señora [María Jesús Montero] debe dimitir porque trataba de coaccionar a mujeres para que retiraran las denuncias del acoso que habían sufrido?«, apunta Abascal.

¿Me llamarán machista por decir que esta señora debe dimitir porque trataba de coaccionar a mujeres para que retiraran las denuncias del acoso que habían sufrido?



Pues que me llamen lo que quieran. Porque tienen que irse a su casa. O al banquillo. Porque hay que proteger a las… https://t.co/GBsGEFYOxO — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 6, 2025

«Pues que me llamen lo que quieran. Porque tienen que irse a su casa. O al banquillo. Porque hay que proteger a las mujeres de la mafia socialista y de la invasión de violadores que han traído«, ha seguido con un mensaje muro hacia el partido que dirige Pedro Sánchez. La información publicada por este medio hacía referencia a que María Jesús Montero se vio con la denunciante de acoso sexual de Torremolinos en el hotel NH de Málaga.

Esto ocurre pocas horas después de que el mismo Santiago Abascal criticara a la consejera andaluza de Igualdad, Inclusión Social, Juventud y Familias, Loles López, por entender que el libro de Juan Soto Ivars debió presentarse en un espacio privado, y no en la biblioteca Infanta Elena, como así fue con el beneplácito de Cultura. Vox amenaza con «cargarse» todas las consejerías de Igualdad pues, según ha defendido, la Constitución ya recoge que «todos somos iguales». «Las consejerías de Igualdad y los ministerios de Igualdad, sólo sirven para que los políticos llenen el buche y para nombrar amiguitos, para nada más«, ha abundado Abascal.