Luis Bolaños Figueredo, Rey Melchor: «Esta experiencia la estoy viviendo con una felicidad interna indescriptible»

Su Majestad el rey Melchor estará encarnado por Luis Bolaños , el cual nació en Sevilla en 1960 y que estudió en el colegio de los Escolapios. Es Ingeniero técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla e inició su actividad profesional en la ingeniería hidráulica ... en Barcelona. Allí, continuó su carrera profesional en el sector del gran consumo.

En 1992, funda Iberhanse, compañía líder en la producción y exportación de cítricos de Andalucía. Su compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad le llevan, desde la presidencia de Iberhanse, a la creación de la agricultura bio-inclusiva, modelo pionero a nivel mundial en la reintroducción y conservación de la biodiversidad en la agricultura con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, la lucha por el cambio climático y la modernización y defensa del campo andaluz. Está casado y tiene 3 hijos.

En su proclamación, recordó el momento en el que propusieron encarnar al Rey Mago y que, desde ese momento, se «encontraba en una nube». También, habló de sus padres y como de pequeño, veía «el paso de la Cabalgata por la Puerta Osario en la casa de su abuelo, así como la memoria de los caramelos entrando como estrellas fugaces en el piso de aquella primera planta». También, en este acto tan especial, explicó cómo Sus Majestades le habían dado todos los regalos que había pedido cuando era pequeño y que, durante estos meses, estaba disfrutando mucho junto a los suyos.

—¿Cómo está llevando en estos últimos días la tarea de encarnar al rey Melchor en Sevilla?

—Ya lo he comentado en anteriores ocasiones durante estos meses, pero lo estoy viviendo con una gran ilusión y una felicidad interna indescriptible. Es decir, me levanto feliz, me acuesto feliz y es una cosa distinta a estar ilusionado. No paro de decir qué bonito es todo lo que me rodea. Es una sensación parecida a cuando uno se enamora. Todo es perfecto y me ha sorprendido la cantidad de gente buena y noble que se te acerca para hablar y felicitarte porque encarnas al rey Melchor. Todo el mundo comenta que se ha portado muy bien y que espera que le lleves todos los regalos que le han pedido. Por eso, los Reyes Magos van a ser muy generosos este 2023.

—Hizo una gran metáfora en el acto en Capitanía durante la proclamación de los Reyes Magos, cuando comentó que parecía que Sus Majestades le habían traído numerosos regalos como su esposa, sus hijos, sus amigos o los resultados en su trabajo laboral de cada día.

—Sí, porque yo siempre he soñado despierto y, con siete u ocho años, yo le pedía en mis cartas a los Reyes Magos todo lo que, hoy en día, ha sido mi vida. Y la verdad es que la vida conmigo ha sido extraordinariamente generosa. En concreto, al rey Melchor, le he estado muy agradecido por todas las personas que me rodean y que me han acompañado en esta singladura. Hay que señalar que el ser una persona agradecida es un compendio de los mejores valores que pueden tener las personas. Yo recuerdo una de las cosas que más me impactó en la vida fue cuando el rector de la universidad donde estudió mi hija señaló en la graduación que había que ser agradecidos y decidlo, no sólo sintáis que estáis agradecidos sino comunicadlo a los allegados. Eso se me quedó grabado y me pareció algo sublime, de un nivel intelectual altísimo porque el agradecimiento reúne lo mejor del ser humano.

—Usted ha comentado que se van a lanzar unos libros para los niños hablando sobre el medio ambiente y la biodiversidad.

—Sí, entre los caramelos que se lanzarán este 5 de enero en la Cabalgata de los Reyes Magos, se lanzarán unos libros de unas pocas hojas para que los más pequeños conozcan la naturaleza, el medio ambiente, la biodiversidad para que la cuiden de cara al futuro. Estos regalos se repartirán a lo largo del recorrido de cara a que los niños conozcan más su entorno y lo valoren.

—Para terminar, un mensaje para toda la ciudad de cara al mágico 5 de enero.

—Darle un mensaje a Sevilla para el 5 de enero, el día de la Cabalgata de los Reyes Magos, es casi imposible porque, después de más de cien años, el comportamiento de la ciudad es ejemplar y roza lo sublime. Sevilla sabe vivir esta fiesta cada año. Yo creo que la principal diferencia es que, tras dos años en los que no se ha podido vivir en plenitud por la pandemia del coronavirus: en 2021, con la llegada a la ciudad de Sus Majestades en globo y con las familias en las azoteas saludándolos y, el año pasado, con un recorrido más amplio para que hubiera espacios más abiertos; este 2023, va a haber la explosión de alegría y libertad que la ciudad siempre hace gala en sus mejores momentos. Va a ser la primera Cabalgata de los Reyes Magos después del coronavirus que, según me han comentado, con un récord de participación histórico de beduinos, de niños en las carrozas y de apoyo de otras personas para que salga lo mejor posible. Además, también las predicciones del tiempo son también muy buenas para el 5 de enero y seguro que, si Dios quiere, todo va a salir magníficamente, tal y como he comentado siempre que me lo han preguntado. Sevilla sabe vivir esta Fiesta Mayor de la ciudad todos los años y los Reyes Magos van a llenar de ilusión y felicidad todos los hogares de las personas que lo necesiten para llevarles sus presentes.