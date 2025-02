José María Pacheco Guardiola, Rey Gaspar: «Encarnar a los Reyes Magos es una experiencia única en la ciudad»

José María Pacheco encarnará al rey Gaspar y nació en Sevilla el 28 de enero de 1961. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y es fundador, presidente ejecutivo y máximo accionista individual de Konecta, una multinacional española dedicada a ... la prestación de servicios de Customer Experience y soluciones digitales; aplicando tecnologías de robótica, automatización e inteligencia artificial.

Además, es inversor y accionista en diferentes sectores como inmobiliario, 'agribusiness', soluciones de movilidad, ocio y turismo y estilo de vida, entre otros. Asimismo, es promotor de inversiones de carácter público – privado con el objetivo de impulsar el desarrollo económico social de Andalucía con inversiones sostenibles en digitalización, tecnología, salud o energía. Durante su trayectoria, ha formado parte del Consejo Asesor de reconocidas entidades como AON y Endesa en Andalucía y Extremadura. En la actualidad, pertenece al Consejo Asesor de ABC de Sevilla, al Consejo Asesor de la CEA, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Sevilla y Consejero de Acciona y miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Todavía recuerda cuando salió de paje hace medio siglo en los años en los que sólo salían tres ayudantes en las carrozas de la Cabalgata y fue rey Mago su abuelo Salvador Guardiola. Ahora, encarna al rey Gaspar en su Sevilla natal.

—Desde que lo nombraron, ¿con qué detalle se queda de todo este tiempo?

—Para mí, este proceso ha sido de reflexión. Es muy importante la ilusión que transmite la Cabalgata de los Reyes Magos y la importancia que tiene la misma en la ciudad. Y no sólo en los niños, sino en las familias y en la religiosidad de la urbe. Como bien se ha dicho, este cortejo es un acto religioso y, para mí, ha sido un proceso reflexivo sobre la importancia que esta fiesta tiene en Sevilla y en todos sus estamentos. A lo largo de mi vida, he recibido reconocimientos por la trayectoria como empresario pero nada ha sido tan importante como el hecho de poder encarnar al rey Gaspar. Es una experiencia única.

—En sus intervenciones, siempre se ha referido a que la Cabalgata de los Reyes Magos integra a niños que tienen diferentes discapacidades o que, en otras circunstancias, no podrían salir en el cortejo y que se hace gracias al esfuerzo del Ateneo y, en concreto, también, de las fundaciones Konecta y Alalá.

—Sí. Para nosotros, es muy importante que haya 80 personas que estén en el cortejo de los Reyes Magos. Por ejemplo, hay una carroza dedicada a la fundación Konecta, la cual está volcada en la integración de los niños con discapacidad y van pequeños con síndrome de Down, de Andex, otros con autismo y es muy importante para todo el equipo. Por eso, creo que para ellos, todo esto es una oportunidad, así como para sus padres. En la Cabalgata de los Reyes Magos se van a relacionar y van a participar en esta ilusión tan grande que tiene la ciudad con el 5 de enero. También, hay otra carroza en la que van 30 niños de las 3.000 viviendas gracias a la fundación Alalá, con todos sus profesores y directores. Asimismo, en la del rey Gaspar, irán hijos de los patronos de esta última entidad que tanta buena labor realiza en este barrio de la urbe con numerosas actividades durante todo el año. Es decir, hemos intentado que las carrozas en las que participamos estén impregnadas de integración social, de igualdad y de que se pueda vivir la misma ilusión en cualquier rincón de Sevilla.

—El rey Gaspar de 2023 viaja mucho a lo largo y ancho del mundo. Por eso, quería preguntarle si le han llegado a felicitar en algún lugar que usted no se esperaba.

—Sí, claro. También me ha pasado como a los reyes Melchor y Baltasar, voy paseando por las calles y la gente me ha felicitado por encarnar a Gaspar. Asimismo, personas de Madrid o de otras ciudades me han felicitado porque han visto las noticias en internet o las han leído y me han escrito deseándome lo mejor. Vuelvo a comentar que es algo único que antes no me había pasado y que es un reconocimiento que Sevilla te elija para ser Rey Mago. Nada ha tenido tanta repercusión en mi vida como esto. Luego, es algo que se vive profundamente en familia y que hay que destacar, donde estás con tus más allegados y les haces partícipes de la felicidad que irradias. Toda esta felicidad llega a padres, madres, hijos y nietos.

—Un mensaje para todas las personas que se acerquen a disfrutar del 5 de enero en Sevilla junto a los Reyes Magos.

—El mensaje es que sea un día de ilusión, de alegría, de fe en el mundo y de unidad para todas las personas después de unos años complicados y seguro que Sevilla lo demuestra viviendo intensamente esta fiesta de la ciudad, tal y como he señalado anteriormente.