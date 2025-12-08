Suscríbete a
+Pasión
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

En vídeo: así han sido los primeros instantes de la vuelta de la Macarena tras la restauración: «Sentimos mucho consuelo»

Los devotos han hecho cola durante la madrugada para entrar en la basílica desde las 06.00 horas y poder ver a la Virgen de nuevo

La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La Virgen de la Macarena, de vuelta a la basílica tras su restauración
La Virgen de la Macarena, de vuelta a la basílica tras su restauración Juan Flores
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A las seis en punto de la mañana se abrían las puertas de la basílica. La respuesta era una sonora ovación de las decenas de personas que esperaban al raso soportando el frío de diciembre. Las colas daban la vuelta a la plaza de ... la Esperanza Macarena y se extendían delante del Arco hasta bien avanzada la muralla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app