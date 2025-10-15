Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue aquí la entrega del Premio Planeta 2025

59 niños burbuja 'curados' gracias a una innovadora terapia génica

El tratamiento logró la reconstitución del sistema inmune en los pacientes durante más de siete años y la independencia de otros terapias en el 98 % de los pacientes

Una innovadora terapia génica cura a los 'niños burbuja' sin efectos adversos

Un niño con inmunodeficiencia tratado en un ensayo clínico anterior
Un niño con inmunodeficiencia tratado en un ensayo clínico anterior Barbara Ries
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Eliana Nachem tenía tres meses de edad cuando le diagnosticaron inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia de adenosina desaminasa, o ADA-SCID, una enfermedad genética rara y potencialmente mortal. Desde ese día, Eliana vivió en completo aislamiento médico. Sin mascotas, sin contacto con el exterior, con ... filtros de aire HEPA funcionando constantemente y toda la comida y los juguetes esterilizados. Era una 'niña burbuja'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app