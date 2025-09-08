Descubren por qué la gripe es más mortal para las personas mayores

La gripe suele tener consecuencias más graves en las personas mayores que en las más jóvenes. Y ahora sabemos por qué.

Un estudio publicado en la revista 'PNAS' desvela que las personas mayores producen una proteína glicosilada llamada apoplipoproteína D (ApoD), que participa en el metabolismo lipídico y la inflamación, en niveles mucho más altos que en personas más jóvenes.

Esto reduce la capacidad del paciente para resistir la infección viral, lo que resulta en una evolución más grave de la enfermedad.

Noticia Relacionada EE.UU. cancela casi 500 millones de dólares en subvenciones para vacunas de ARNm El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr anunció el martes la rescisión de 22 contratos y cuestionó la seguridad de esa tecnología

«El envejecimiento es un factor de riesgo importante en las muertes relacionadas con la gripe. Además, la población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, lo que plantea importantes desafíos para la atención médica y la economía. Por lo tanto, necesitamos averiguar por qué los pacientes mayores suelen sufrir una infección por el virus de la gripe con mayor gravedad», afirma Kin-Chow Chang, de la Facultad de Medicina y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), y coautor del artículo.

El equipo de la Universidad de Nottingham ha visto que una exacerbada producción de ApoD en el pulmón provoca un daño tisular extenso durante la infección para reducir la respuesta protectora del interferón tipo I antiviral.

Los investigadores, utilizando un modelo de ratón envejecido y secciones de tejido humano de donantes apropiados, analizaron los mecanismos que subyacen al aumento de la gravedad de la infección por el virus de la gripe con la edad.

Respuesta antiviral

De esta forma identificaron la ApoD como un factor asociado a la edad que debilita la respuesta antiviral frente al virus de la gripe al provocar la degradación de las mitocondrias, esenciales para la energía celular y la producción de interferones protectores. Esto favorece una mayor replicación viral y daño pulmonar.

Por ello, la ApoD se plantea como un posible objetivo terapéutico para prevenir formas graves de gripe en personas mayores y reducir así la morbilidad y la mortalidad en esta población.

«Ahora, mediante la inhibición dirigida a la ApoD, tenemos una oportunidad para tratar la gravedad de la enfermedad en personas mayores causada por la infección por el virus de la gripe », añade Chang.