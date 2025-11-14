Suscribete a
ABC Premium

Sara Marín, doctora especialista en microbiota, sobre cómo debemos tomar el brócoli: «Estás perdiendo casi todas sus propiedades»

Este alimento es conocido por tener un alto valor nutricional, pero puede perder propiedades si no lo preparamos bien

Una nutricionista señala los alimentos que son ideales para reforzar el sistema inmunitario: «Lo importante es la base»

Sara Marín, doctora especialista en microbiota, sobre cómo debemos tomar el brócoli: «Estás perdiendo casi todas sus propiedades»
Sara Marín, doctora especialista en microbiota, sobre cómo debemos tomar el brócoli: «Estás perdiendo casi todas sus propiedades» Freepik/ RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La alimentación tiene un papel fundamental en la salud física, ya que los nutrientes que se consumen determinan el correcto funcionamiento del cuerpo y la mente.

Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales, entre otros elementos, ayuda a fortalecer ... el sistema inmunológico, mantener un peso saludable y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o los problemas cardiovasculares, por ejemplo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app