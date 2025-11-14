Sara Marín, doctora especialista en microbiota, sobre cómo debemos tomar el brócoli: «Estás perdiendo casi todas sus propiedades»

La alimentación tiene un papel fundamental en la salud física, ya que los nutrientes que se consumen determinan el correcto funcionamiento del cuerpo y la mente.

Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales, entre otros elementos, ayuda a fortalecer ... el sistema inmunológico, mantener un peso saludable y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o los problemas cardiovasculares, por ejemplo.

Además de los efectos en el cuerpo, la alimentación también influye directamente en la salud mental. Por ello, comer de manera consciente y equilibrada no solo mejora la energía y el rendimiento en el día a día, sino que también contribuye al bienestar emocional y a una mejor calidad de vida.

Tal como apuntan los expertos, los vegetales tienen una importancia vital en una alimentación sana y variada, debiendo incluirlos día a día en nuestras comidas. El brócoli o brécol, por ejemplo, se considera un alimento nutricionalmente muy rico, ya que contiene una elevada cantidad de fibra, minerales, potasio, folatos, vitaminas como la C y azufre, confiriéndole este último propiedades antimicrobianas e insecticidas, tal como apuntan desde la Fundación Española de Nutrición (FEN).

La doctora Sara Marín explica cómo tomar el brócoli para aprovechar sus propiedades

No obstante, como ocurre con muchos alimentos, cómo cocinemos el brócoli va a influir en gran medida en que podamos sacar partido a todos sus nutrientes. Esto es lo que ha explicado la doctora especializada en microbiota Sara Marín Berbel, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. «Nunca más te comas el brócoli así», comienza indicando.

«Si cueces el brócoli y, además, no lo cortas, estás perdiendo casi todas sus propiedades, como por ejemplo la de protegerte contra el cáncer» explica Marín, indicando que el truco está en cortar bien este alimento.

«Cuando lo cortas activas su principal compuesto, que se conoce como sulforafano, que es el que le da el poder protector al brócoli: cuanto más pequeño lo cortes, más activación», sigue aclarando mientras corta el vegetal crudo en trozos muy pequeños.

«En el brócoli hay dos sustancias que están separadas: la parte protectora inactiva (sulforafano protector inactivo) y la parte que la activa (minosidasa activadora) y, cuando lo cortas, esas sutancias se mezclan y 'pum', se activa la sustancia protectora, así que la próxima vez córtalo y espera 10 minutos a que la sustancia protectora se active» detalla la experta.

Por último, indica la que ella considera la mejor forma de tomarlo: «Si te lo comes crudo con un chorrito de limón es lo ideal para tu microbiota porque, al cocerlo, pierde la sustancia activadora, pero si lo cueces porque lo digieres mejor, que sea de tres a cinco minutos y mézclalo con una buena mostaza, ya que esta también contiene sustancia activadora», concluye.

Además, en el texto que acompaña al vídeo refuerza sus palabras, con aportes como que al saltear el brécol rápido tiene más sabor, más nutrientes y también aporta más vitamina K, crucial para huesos y sangre.