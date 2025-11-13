Suscribete a
La doctora Isabel Viña, sobre el aumento de peso sin comer de más: «Relax que no siempre es incremento de grasa y así se podría tratar»

Esta experta en alimentación ha dado cinco motivos frecuentes por los que la báscula devuelve una cifra que no esperamos. Ha aconsejado cómo combatir los kilos de más sin reducir la ingesta de alimentos, solo sabiendo seleccionarlos mejor.

La doctora Isabel Viña, sobre el envejecimiento: «Alimentos como los frutos rojos, el ajo, el té, la cúrcuma o el romero pueden retrasarlo»

Maria Sánchez Palomo

Para quienes se desesperen al pesarse y comprobar que la cifra que le devuelve la báscula ha aumentado pese a no estar comiendo de más, la doctora Isabel Viña ha compartido una información que seguro supondrá cierto alivio a aquellas personas que están preocupadas ... pro el sobrepeso. Y es que esta experta en nutrición y dietética ha compartido los cinco motivos más frecuentes por los que «se puede incrementar peso sin que ello suponga ganar grasa corporal».

