La doctora Isabel Viña, sobre el aumento de peso sin comer de más: «Relax que no siempre es incremento de grasa y así se podría tratar»

Para quienes se desesperen al pesarse y comprobar que la cifra que le devuelve la báscula ha aumentado pese a no estar comiendo de más, la doctora Isabel Viña ha compartido una información que seguro supondrá cierto alivio a aquellas personas que están preocupadas ... pro el sobrepeso. Y es que esta experta en nutrición y dietética ha compartido los cinco motivos más frecuentes por los que «se puede incrementar peso sin que ello suponga ganar grasa corporal».

El primero de ellos está en «la ingesta de carbohidratos, que se almacenan en músculos e hígado como glucógeno. Cada gramo de glucógeno retiene, al empaquetarse, entre tres y cuatro veces su peso en agua y sabemos que en el hígado se pueden almacenar hasta 100 gramos de glucógeno y en los músculos entre 300-400 gramos». Viña ha apuntado que es por eso que si se toman comidas muy ricas en carbohidratos la báscula nos devuelve un número que igual no nos cuadra. «Lo mismo para aquellas dietas que restringen la ingesta de carbohidratos, que pueden hacernos perder peso sin perder grasa», ha continuado.

La segunda causa está en tomar comidas ricas en sal, «que retiene dos o tres veces su peso en agua por cada gramo. «Solemos tomar platos con mucha sal cuando salimos fuera, si vamos a sitios de comida ultraprocesada o en los asiáticos», ha referido. Tanto es así que esa retención de líquidos que lleva a pesar más dura tres o cuatro días.

Retención de líquidos y aumento de peso

Otra de las razones por las que se da esa subida de peso está en «las fluctuaciones propias del ciclo menstrual, sobre todo en la segunda etapa, cuando incrementa la progesterona». Ha avisado a las mujeres de que se puede experimentar hasta tres sy cuatro kilos de más, «sin que necesariamente sea grasa».

Finalmente, dos puntos más a tener en cuenta para no alarmarse: por un lado, «el insomnio y el estrés crónico por la pérdida de la regulación del cortisol, que lleva a retener líquidos». Añade a aquellas personas que toman ciertos fármacos, «en especial si es por uso crónico, como corticoides, que también nos llevan a retener mucho líquido, dos, tres y hasta cuatro kilos según la dosis que estemos tomando», ha finalizado.

Para combatir estas situaciones ha aconsejado «equilibrar el sodio con alimentos ricos en potasio». La doctora considera que es «un mineral esencial que ayuda a eliminar el exceso d agua, a mejorar la presión arterial y mantener la función muscular y nerviosa», ha dicho en sus redes sociales Isabel Viña.