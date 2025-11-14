El doctor Manuel Viso desvela los cinco desayunos que realmente dan energía

Es uno de los consejos en los que sí que coinciden la mayoría de expertos en alimentación: el desayuno es la comida más importante del día y ha de aportar al organismo vitaminas y nutrientes para rendir al máximo durante toda la jornada. Uno de ... los que apuestan por esta tendencia es el médico y divulgador Manuel Viso, que en su cuenta de TikTok suele compartir numerosos consejos sobre nutrición y dietética, poniendo el foco en todo tipo de alimentos y también en otras pautas para llevar una vida equilibrada y saludable.

En lo que respecta a esta primera ingesta del día, Viso ha compartido cinco opciones de desayuno para conseguir energía y que el cuerpo y el cerebro respondan a los desafíos que suelen ir presentándose. Estos tienen en común que «son súper sanos, de los que llenan de verdad y no te dejan tirado a media mañana, y sus nutrientes son los adecuados».

Estos serían esos cinco desayunos redondos, prácticamente uno para cada día de la semana, de lunes a viernes. El primero, «yogur natural o griego sin azúcar con fruta fresca y un puñadito de frutos secos». En el mercado se pueden encontrar muchas opciones de marcas, tanto empresas alimentarias conocidas como marcas blancas de los principales supermercados del país.

El segundo desayuno propuesto es pan integral, acompañado con aguacate o con hummus, hay que elegir, huevo a la plancha o cocido y semillas de lino. «Muy completo», como los tres que le siguen, tal y como detalla el autor del libro 'Supersanos'.

Desayunos para dar «energía de la que dura»

El tercero le gustará a grandes y pequeños por su sabor y dulzura. Serían unas «tortitas de avena y plátano con canela o crema de frutos secos… y con opción de añadir una onza de chocolate negro». Lo dicho, será seguro el preferido de muchos en casa. El cuarto se compone de pan integral con tomate, un clásico, con aceite de oliva virgen extra y por encima jamón serrano ibérico o pavo.

El último de los desayunos propuestos para arrancar bien la jornada es un batido de avena con leche entera o bebida vegetal, «siempre sin azúcar», con fresa y plátano. «Lo batimos todo y listo», ha sentenciado. Y por supuesto, todas estas opciones con café si se quiere, siempre sin azúcar ni edulcorantes, «con toda su cafeína y sus antioxidantes, que es como debe ser».

Manuel Viso ha insistido en que todos los ingredientes citados y las composiciones creadas para los desayunos saludables incorporan «proteínas, fibra, grasas saludables y carbohidratos complejos, que dan la energía que dura y para que no tengas ni una pizca de hambre en toda la mañana».