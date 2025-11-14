Una nutricionista señala los alimentos que son ideales para reforzar el sistema inmunitario: «Lo importante es la base»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la importancia de la alimentación en nuestra salud: «Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas», indicaban en su ... campaña #SanosEnCasa.

Así, la forma en que nos alimentamos es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, ayudándonos a reducir la posibilidad de de tener diferentes tipos de enfermedades y afecciones, aunque esto también depende de otros factores.

Por ejemplo, en esta época del año en nuestro país, suelen aumentar y abundar los resfriados, gripes e incluso Covid. Para intentar evitar y prevenir contagiarnos de estas afecciones, la higiene es crucial, pero, como adelantábamos, también la alimentación es muy importante en este objetivo.

Esto se debe a que ciertos nutrientes son imprescindibles para un buen sistema inmunitario, el cual nos permite evitar enfermar o, una vez contagiados, poder luchar contra esos virus u otros patógenos que nos provocan malestar.

Tanto es así que la nutricionista Sandra Moñino ha querido dar una lista de los «alimentos perfectos para reforzar tu sistema inmunitario», de modo que ayuden a no contagiarnos de resfriados o gripes, por ejemplo.

Una nutricionista recomienda estos alimentos para tener un sistema inmunitario fuerte

Concretamente, Moñino da una lista de 14 alimentos que podemos incluir en nuestras comidas para tener mejores defensas: «Las setas, que son una fuente perfecta de betaglucanos y podemos hacerlas salteadas para acompañar nuestras carnes, pescados, incluso una tortilla francesa», comienza indicando.

La nutricionista continúa recomendando tomar kéfir o yogur de cabra, los cuales aportan «probióticos perfectos para nuestra microbiota intestinal». Los cítricos como el limón, que puede ser ideal para condimentar las comidas; y el kiwi «son ricos en vitamina C, antioxidante y precursor de nuestro sistema inmunitario» justifica.

El pulpo, la carne picada de ternera o los mejillones en escabeche son ricos en zinc y, según Moñino, «ya sabemos que el zinc es precursor del sistema inmunitario». Que un nutriente o mineral sea «precursor del sistema inmunitario» supone que es fundamental para que diferentes procesos clave del sistema inmunitario se desarrollen correctamente, ayudando tanto a la producción como al funcionamiento de las células de defensa, así como en la respuesta frente a infecciones.

Otros alimentos que menciona son las verduras de hoja verde «que son altas en ácido fólico, antioxidantes y vitamina C. El jengibre que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que vienen genial para nuestro sistema inmunitario». Continúa recomendando la ingesta de ajo y cebolla, ya que son «ricos en antioxidantes como la alicina y la quercetina, perfectos para nuestro sistema inmunitario».

Los alimentos ricos en omega 3 también son beneficiosos, y la nutricionista pone como ejemplos de ello «la anchoa en aceite de oliva o la caballa que encima viene en tarrito de cristal».

Por último, Moñino recalca lo siguiente: «Al fin y al cabo lo importante es la base que sea antiinflamatoria», aspecto en el que es experta como nutricionista