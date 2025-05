Una persona en silla de ruedas denuncia lo que sufre a diario con los autobuses de la EMT de Madrid: «Te voy a denunciar»

Iván Gutiérrez va en silla de ruedas a causa de una lesión medular incompleta. Por ello, necesita que tanto en el entorno físico como en el transporte público se hagan adaptaciones y modificaciones para facilitar su movilidad y autonomía.

A pesar de que se han instalado, por ejemplo, rampas, ascensores, puertas amplias y otros mecanismos, este hombre asegura que lleva un tiempo viviendo una serie de «injusticias» con los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Según cuenta, muchos conductores de estos vehículos no paran cuando le ven. «Me ha pasado varias veces», asegura.

Por ello, Iván ha grabado un vídeo, que posteriormente ha publicado en su perfil de TikTok, para denunciar esta situación.

Asegura que los conductores de la EMT en Madrid no le abren la puerta por ir en silla de ruedas

Iván explica que llevaba esperando en la parada «más de 15 minutos» para coger el autobús. «Levanté el brazo, el conductor me vio perfectamente y no quiso ponerme la rampa», sostiene.

El hombre, visiblemente enfadado, se baja de la acera, circula por la carretera con su silla de ruedas y se pone justo delante del autobús. «O me abres la puerta o no sales. Te estoy grabando, te voy a denunciar. Ya está bien», le grita al autobusero.

Iván indica el motivo por el que no le dejan subirse: «La rampa se bloquea, ya no pueden arrancar y tienen que desalojar a todo el mundo. Como se estropea, pasan de largo y me dejan en tierra».

Finalmente, le abre la puerta y el chico accede al autobús a través de la rampa. «Como veis, había suficiente espacio para entrar», comenta.