Okupan un inmueble y denuncian al propietario por el mal estado en el que se encuentra: «Es el responsable de nuestra situación»

La okupación ilegal de vivienda se ha convertido en una problemática creciente en España, generando un fuerte debate social y jurídico. Y es que el proceso legal que debe atravesar el propietario para recuperar su casa suele ser largo y costoso, dejándole en una posición de gran vulnerabilidad.

En esta batalla por desalojar a los okupas de sus viviendas, los propietarios viven, en ocasiones, episodios surrealistas. Ejemplo de ello son casos en los que los okupas llegan a cambiar la cerradura de la vivienda, a alquilar habitaciones a terceros o incluso a denunciar al dueño de la casa por acoso cuando intenta recuperar su propiedad.

Otra de las situaciones más surrealistas es la que ha vivido un propietario francés, que tuvo que afrontar la denuncia de unos okupantes ilegales porque, aseguraban, vivían en condiciones insalubres en su local.

Denuncia por insalubridad

Según recoge el medio local 'Figaro Inmobilier', los okupantes ilegales entraron en un local comercial no habitable, situado en la región francesa de Île-de-France. Los okupantes se hicieron pasar por inquilinos, con un contrato de arrendamiento verbal. Según defendían, pagaban un alquiler de 830 euros en efectivo.

La mayor sorpresa vino cuando los arrendatarios demandaron al propietario, alegando que llevaban tres años alquilando una propiedad insalubre y deficiente. Por este motivo, exigieron un realojamiento a cargo del arrendador del local.

Un informe de la Agencia Regional de Salud de Île-de-France (ARS) concluyó que el local era insalubre y recomendó a la prefectura (la institución que representa la administración estatal en una región) que emitiera una orden.

El propietario del local, por su parte, sostenía que los okupantes eran la causa de los daños visibles en el local. «Mi cliente luchó contra los okupantes y, al mismo tiempo, contra el prefecto», aseguró Romain Rossi-Landi, abogado especializado en derecho inmobiliario.

Según informó Rossi-Landi a 'Figaro Inmobilier', «la orden de insalubridad es el único caso por el que el inquilino está autorizado a dejar automáticamente de pagar sus alquileres sin pasar por el juez».

Una situación muy complicada para el propietario de este inmueble, que tuvo que luchar contra los okupantes ilegales y, al mismo tiempo, «contra el prefecto que tomó la orden de insalubridad y pidió que los ocupantes fueran realojados», cuenta.

Sentencia favorable para el propietario

Sin embargo, la defensa del propietario acaba de obtener una sentencia favorable del Tribunal de Apelación de París, que ha ordenado la expulsión de los ocupantes ilegales del local. «Existe una presunción contra el arrendador», señala Rossi-Landi.

La audiencia relativa a la orden de insalubridad sigue pendiente. Sin embargo, según el abogado, «como es un local profesional y no un local de uso residencial, si la orden de insalubridad no se elimina, no es dramático para mi cliente porque no desea alquilar este local y convertirlo en una vivienda».

El conflicto ha tenido incluso la intervención del Ministerio de Salud, que envió una carta a la presidenta del Tribunal administrativo de Apelación de París en la que indica que «los peligros constatados en los locales litigiosos imponen que las órdenes de tratamiento de la insalubridad se tomen dentro de plazos compatibles con el imperativo de protección de la salud de los okupantes de dichos locales, cualquiera que sea su situación de okupación».

De esta forma, no importa que los okupantes sean ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Salud suprime la obligación de realojar a los inquilinos falsos, ya que, asegura, «son okupantes sin derecho ni título». A día de hoy, el propietario ha podido recuperar su local, pero en un estado deplorable.