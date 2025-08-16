Pedro Ruiz no se corta y opina sin filtros sobre la edad de jubilación en España: «Lo digo por experiencia»

La jubilación es una etapa de la vida que los ciudadanos esperan con gran incertidumbre e, incluso, con miedo. Y es que es el momento en el que se para de trabajar y toca dedicarse tiempo a uno mismo.

En este nuevo capítulo, las rutinas cambian completamente. Dejas de ir cada día a la oficina y ya no te relacionas con la misma gente, al menos en ese entorno. Por ello, es fundamental conocer nuestros intereses y buscar otras pasiones que nos hagan sentir realizados.

Santi Millán ha hablado recientemente sobre la jubilación. En una entrevista para El Mundo ha respondido a la pregunta de si tiene pensado retirarse a los 65 años. Esta ha sido su respuesta: «Ojalá. Pero es que cuando tienes 18 dices: 'A los 65 me jubilo y seré muy mayor'. Yo casi tengo 60 años. ¿Cómo me voy a jubilar a los 65 si eso es dentro de nada? Y más con lo rápido que pasan los años, que no te enteras de nada».

El presentador de televisión asegura que es algo que todavía ve muy lejos. «Lo de retirarme creo que es una decisión que tomarán los otros, que dirán: 'No le llaméis más'», sostiene.

Son muchos los que han comentado las declaraciones de Millán. Uno de ellos ha sido Pedro Ruiz. El humorista no se corta y opina sin rodeos sobre este tema.

Pedro Ruiz, muy claro sobre la edad de jubilación en España

Pedro Ruiz ha sido uno de los famosos que ha comentado las declaraciones de Santi Millán sobre la jubilación. El popular humorista ha sido muy claro. «Dice que los 65 años le parecen pocos para retirarse», escribe en una publicación de X.

Dice Santi Millán que los 65 años le parecen pocos para retirarse. Estoy seguro de que esa idea se asentará en él. Se lo digo por experiencia — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 13, 2025

«Estoy seguro de que esa idea se asentará en él. Se lo digo por experiencia», concluye.