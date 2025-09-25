Una chilena que vive España camina por un barrio «peligroso» en Madrid y opina sobre esta zona: «Me parece un lujo»

España es un país considerado seguro, tanto para vivir como para viajar, aunque en los últimos tiempos han emergido voces que cuestionan su peligrosidad. En general, existe una baja criminalidad violenta y por sus calles hay varios cuerpos policiales visibles pero eso no quita que los carteristas hayan ido a más, especialmente en zonas turísticas, así como los pequeños hurtos, sobre todo a raíz de la crisis económica post-Covid.

De aquí a que entre algunos sectores se haya extendido una percepción de inseguridad al viajar aquí. Sin embargo, de la misma manera, también muchos visitantes llegan de países con peores índices de delitos y por ello es habitual escuchar a gente que piropea la seguridad en la vía pública de España.

Ahora, ha querido hablar de ello una chilena que lleva varios años instalada en España y que explica su día a día en su TikTok (@themaiteway). Ella es Maite Leturia, está encantada con su vida actual desde Madrid y ahora está arrasando a visitas con un post en el que da una clara opinión sobre los barrios considerados inseguros en la capital.

«Siempre con el telefonito amarrado»

«Estoy caminando por uno de los que se supone que es uno de los barrios de los que se supone que eran los más peligrosos de Madrid y les prometo que me voy demasiado segura», empieza ella su reflexión mientras va por la calle. Aunque en el vídeo no lo especifica, sí se sabe por sus comentarios que está refiriéndose al distrito de Puente de Vallecas.

Maite confirma que va «siempre con telefonito amarrado porque una es latina y una se cuida» pero llega a asegurar que «estoy impactada». Así, a la chilena le parece «increíble» que esa zona sea considerada un barrio «bajo» y enseña que está llena de verde y que lo encuentra muy limpio. Destaca que hay parterres que corresponden a edificios privados y lo compara a Vitacura, un barrio de clase alta de Santiago de Chile.

Por todo ello, no entiende que esta zona pueda ser considerada peligrosa. «Lo más feo que he visto es ese grafiti», apunta ella, mostrando un escrito en una pared. Mientras sigue andando por calles plagadas de verde, ella acaba su vídeo preguntando que «no sé qué opinan, pero ojalá que los barrios más peligrosos de Sudamérica fueran así como estos».

«Así son los barrios 'bajos' en Madrid. Un lujo me parece», añade ella en los comentarios. Más de mil personas le han contestado para recordarle que Vallecas «ya no es tan peligroso como hace 50 años». Otros le dicen que vaya a la Cañada Real, San Cristóbal, la estación de Villaverde a Orcasitas «a ver si opinas lo mismo» y también varios internautas le especifican que Vallecas «solo es un barrio obrero».