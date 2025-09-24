Una española en Estados Unidos no da crédito con la educación de los niños: «A la profesora la llamas por el nombre...»

El sistema educativo de España y Estados Unidos difiere en numerosos aspectos, desde sus planes de estudio hasta la dinámica en el aula y la interacción social entre alumnos. Sin embargo, existe una peculiaridad que llama especialmente la atención y que destaca Mariona Falomi Silla en un vídeo de TikTok.

Una de las primeras diferencias que salta a la vista entre España y Estados Unidos, al entrar en un aula, no tiene que ver con los libros de texto ni con las asignaturas, sino con la forma en que los estudiantes se dirigen a sus profesores.

En España, especialmente en los niveles más tradicionales, se utiliza un trato más informal y cercano al dirigirse al profesor, al tiempo que valora la accesibilidad. En cambio, en Estados Unidos, como señal de respeto y jerarquía, lo más habitual es usar el usted o los términos «señor o señora.» seguido del apellido.

Un cambio de chip

Falomi señala que aún no se cree la educación que tienen los niños que cuida en Estados Unidos. «Llevo dos años con ellos y siempre, siempre que les digo: «¡Hey, Will!». Siempre me contestan como, «sí, señora». Sé que en muchos países del mundo, por ejemplo, como Latinoamérica, se hace mucho. Pero en España, nosotros como alumnos, a las profesoras, no los llamamos usando el título de señora, tampoco a nuestra madre o a nadie», apunta.

También destaca que es algo que le encanta de aquí, y detalla que en EE.UU., sobre todo, se hace mucho en el este. Y se pregunta si alguien más lo ve como demasiado respetuoso esto o es algo que se tendría que volver a inculcar.

Otras diferencias

La web de studyusa.com explica que en cuanto al sistema de calificaciones, tendrás que presentar tus expedientes académicos como parte de tu solicitud de admisión a una universidad o college. En los Estados Unidos esto incluye tus «grades» (calificaciones) y tu «grade point average» o GPA (promedio de calificaciones), que constituyen mediciones de tus logros académicos. Los cursos normalmente se califican utilizando porcentajes, que luego se convierten en calificaciones mediante letras.

El sistema de calificaciones y el GPA en los Estados Unidos pueden resultar confusos, especialmente para estudiantes extranjeros. "Por ejemplo, dos estudiantes que han asistido a diferentes escuelas presentan sus expedientes en la misma universidad. Ambos tienen promedios GPA de 3.5, pero uno de ellos asistió a una escuela secundaria promedio, mientras que el otro asistió a una escuela prestigiosa, con programas académicos rigurosos. La universidad podría interpretar sus promedios GPA de manera diferente dado que las dos escuelas tienen estándares radicalmente distintos", indican.