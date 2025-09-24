Una española en Estados Unidos no da crédito con la educación de los niños: «A la profesora la llamas por el nombre...»
La creadora de contenido pone el foco sobre un gesto que le ha llamado la atención al otro lado del Atlántico
El sistema educativo de España y Estados Unidos difiere en numerosos aspectos, desde sus planes de estudio hasta la dinámica en el aula y la interacción social entre alumnos. Sin embargo, existe una peculiaridad que llama especialmente la atención y que destaca Mariona Falomi Silla en un vídeo de TikTok.
Una de las primeras diferencias que salta a la vista entre España y Estados Unidos, al entrar en un aula, no tiene que ver con los libros de texto ni con las asignaturas, sino con la forma en que los estudiantes se dirigen a sus profesores.
En España, especialmente en los niveles más tradicionales, se utiliza un trato más informal y cercano al dirigirse al profesor, al tiempo que valora la accesibilidad. En cambio, en Estados Unidos, como señal de respeto y jerarquía, lo más habitual es usar el usted o los términos «señor o señora.» seguido del apellido.
Un cambio de chip
Falomi señala que aún no se cree la educación que tienen los niños que cuida en Estados Unidos. «Llevo dos años con ellos y siempre, siempre que les digo: «¡Hey, Will!». Siempre me contestan como, «sí, señora». Sé que en muchos países del mundo, por ejemplo, como Latinoamérica, se hace mucho. Pero en España, nosotros como alumnos, a las profesoras, no los llamamos usando el título de señora, tampoco a nuestra madre o a nadie», apunta.
También destaca que es algo que le encanta de aquí, y detalla que en EE.UU., sobre todo, se hace mucho en el este. Y se pregunta si alguien más lo ve como demasiado respetuoso esto o es algo que se tendría que volver a inculcar.
Otras diferencias
La web de studyusa.com explica que en cuanto al sistema de calificaciones, tendrás que presentar tus expedientes académicos como parte de tu solicitud de admisión a una universidad o college. En los Estados Unidos esto incluye tus «grades» (calificaciones) y tu «grade point average» o GPA (promedio de calificaciones), que constituyen mediciones de tus logros académicos. Los cursos normalmente se califican utilizando porcentajes, que luego se convierten en calificaciones mediante letras.
El sistema de calificaciones y el GPA en los Estados Unidos pueden resultar confusos, especialmente para estudiantes extranjeros. "Por ejemplo, dos estudiantes que han asistido a diferentes escuelas presentan sus expedientes en la misma universidad. Ambos tienen promedios GPA de 3.5, pero uno de ellos asistió a una escuela secundaria promedio, mientras que el otro asistió a una escuela prestigiosa, con programas académicos rigurosos. La universidad podría interpretar sus promedios GPA de manera diferente dado que las dos escuelas tienen estándares radicalmente distintos", indican.
