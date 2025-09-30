Una española en Bali, sobre el dinero que paga por vivir una vida de lujo en esta isla: «Me costaba lo mismo el alquiler en Pontevedra»

Ante la falta de oportunidades en España, cada vez más jóvenes deciden hacer las maletas y buscar suerte fuera. Hasta hace pocos años, lo más habitual era emigrar a países europeos con economías más desarrolladas. Sin embargo, la tendencia está cambiando con el teletrabajo, y no son pocos quienes optan por mudarse a sitios más baratos, donde con el mismo sueldo la calidad de vida se dispara.

Este es precisamente el caso de la usuaria de TikTok Mery Fresh, una joven española que actualmente reside en Bali, Indonesia, y que se dedica a compartir su día a día en redes. En uno de sus vídeos recientes, enumera las razones por las que cree que mudarse a la isla asiática merece la pena.

La primera gran ventaja que destaca es el nivel de vida. Según cuenta, con lo que en España pagaba un piso en el centro de Pontevedra, ahora puede vivir en una villa con piscina privada. «Por unos 650 euros, aquí tienes casa, piscina, wifi, agua, electricidad, limpieza, lavandería y hasta mantenimiento del jardín», explica.

El ocio es otro de los puntos que subraya. Mientras que en España una cena para dos en un restaurante medio les salía por unos 40 o 50 euros, en Bali ese mismo plan apenas cuesta 15 euros.

En lo que a transporte se refiere, en Bali se mueve en moto. El alquiler mensual ronda los 50 o 60 euros y llenar el depósito nunca supera los 3 o 4. La libertad de movilidad, asegura, es una de las cosas que más aprecia: no tiene la sensación de «pasar por caja» cada vez que necesita desplazarse y coger el coche.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión en TikTok y, a fecha de esta publicación, acumula nada menos que 70.000 me gusta. Como suele suceder en estos casos, la sección de comentarios se ha llenado de usuarios debatiendo sobre los pros y contras de vivir en Bali.

Muchos de ellos se han centrado en cuestiones que el vídeo no abordaba, como el coste de la sanidad o el funcionamiento de los seguros médicos. «¿Y la sanidad? ¿Hay buenos hospitales? ¿Centros de salud? ¿Buenos médicos? Me interesa más eso q las piscinas o el precio de la gasolina», comentaba uno. Tampoco ha faltado quien le recordaba que, en caso de una enfermedad grave, probablemente volvería a España para ser atendida en la sanidad pública.

Otra crítica frecuente apuntaba al impacto económico que puede tener este estilo de vida. Algunos usuarios señalaban que mientras el salario medio en Bali es muy bajo, la llegada de extranjeros encarece la vida de los locales. «Claro que sí, bonita. ¿Y el sueldo en Bali cuánto es?», ironizaba uno.