Un venezolano que vive en España lanza un mensaje a los inmigrantes que se han mudado a Madrid: «A pesar del cansancio...»

España es país de acogida para miles de inmigrantes que deciden mudarse aquí para vivir. Las oportunidades laborales que suele brindar son uno de sus factores más determinantes, así como el idioma, la calidad de vida, el buen tiempo y servicios básicos de buena calidad. Sin embargo, no siempre es fácil arrancar la andadura en un nuevo país.

Eso lo saben muchos de los que llegan, que a menudo cuentan sus choques culturales así como lo mejor y lo peor de su nueva vida. Isra Bastidas es un joven venezolano que hace casi un año está residiendo en Madrid y que utiliza su cuenta de TikTok (@figuramad) para ir explicando su experiencia.

A menudo él aprovecha para explicar que emigrar te cambia para siempre y que hay momentos de todo tipo. Ahora, en el que empieza a encontrar la estabilidad porque ya ha empezado a trabajar en un restaurante, ha querido hacer una recomendación a todos aquellos que estén en una situación similar a la suya y en solo un día ya supera las más de 28.000 visualizaciones.

«La calle está llena»

«Estoy caminando hacia mi casa después de salir del trabajo aquí en Madrid», empieza él su vídeo, grabado un sábado a casi medianoche. Isra destaca que «la calle está llena» y que hay mucha gente tomando algo o «simplemente para disfrutar el fin de semana». Frente a ello, él reconoce sentirse algo cansado por haber trabajado.

Isra quiere destacar algo que le pasa cada vez que vuelve a casa tras trabajar. «Atravieso todo el centro de Madrid. Paso por Puerta del Sol, paso por acá por toda la Plaza Mayor de Madrid a estas horas de la noche y ver que hay gente en la calle disfrutando, hay tranquilidad...», no puede evitar destacar.

«Siento una tranquilidad y una felicidad plena cuando hago esto porque realmente me siento en libertad de volver caminando a casa», confiesa el venezolano, que resalta especialmente el poder ir «con la plena tranquilidad de que llegaré seguro». Para Isra vivir aquí es «un sueño» que está cumpliendo porque está en un lugar «que yo nunca imaginé conocer».

Por todo ello, Isra quiere lanzar un mensaje claro y es que «creo que mucha gente que emigra, sobre todo acá a Madrid, no se da cuenta de estas cosas». Así, ejemplifica que hay millones de personas que vienen a hacer turismo y «a tomarse una foto una vez al año para decir que estuvieron en Madrid» y que, en cambio, él y muchos otros inmigrantes «somos afortunados de vivir esta ciudad todos los días».

«Así que lo único que te digo es que a pesar del cansancio, atrévete a levantar la cabeza y simplemente admirar el lugar en el que te encuentras», sentencia el 'tiktoker'. Más de 150 internautas han respondido a Isra: muchos de ellos agradecen su piropo sobre la vida en la capital, algunos lamentan que ahora es algo más insegura y muchos coinciden con él y le apuntan que «Madrid es mágica».