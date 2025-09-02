El enfermero Jorge Ángel comparte varios consejos para roncar menos y que no influya en el sueño de tu pareja: «Alivia la congestión»

No sería raro hacerlo puesto que cerca del 45% de la población en España lo hace, y algo más los hombres que las mujeres. Y las cifras se pueden extrapolar al resto del planeta. Uno de cada cuatro varones ronca, algo que entre las féminas hace una de cada tres, según establecen varios estudios y los datos del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Más de noche que de día, y el motivo es la relajación muscular faríngea que se produce en determinadas fases del sueño. Los ronquidos se producen cuando algo restringe el flujo de aire durante el sueño. Aunque se suele tomar con un problema menor, lo cierto es que cuando se producen ronquidos fuertes o prolongados aumentan el riesgo de infarto, ictus y otros problemas de salud.

Según las estadísticas de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), el volumen no entiende de género. Las féminas alcanzan los 50 decibelios, mientras que los hombres llegan a los 51,7. Normal, por tanto, que haya quien se despierte con el estruendo que provocan sus propios ronquidos.

Métodos efectivos y cambios en el estilo de vida que pueden mejorar la calidad de tu sueño

En este contexto el enfermero y creador de contenido Jorge Ángel ha querido ofrecer varios consejos para reducir estos sonidos, que muchas veces resultan molestos - sobre todo para quien duerme con la persona roncadora. En uno de sus últimos vídeos en Instagram, plataforma digital en la que acumula más de un millón de seguidores.

En la grabación, el experto empieza por destacar que la postura al dormir influye directamente en los ronquidos: «De lado roncas menos que boca arriba», destaca. Prosigue la explicación con un segundo consejo, sobre todo para aquellos que viven en ambientes muy secos: «Te va a venir muy bien un humificador», recomienda Jorge Ángel, que ahonda en la ventaja de este aparato por las noches, ya que «ayuda a mantener las vías respiratorias hidratadas, alivia la congestión y mejorar la calidad del sueño».

Otra de las cosas que recomienda el especialista es evitar cenas copiosas y no irse a dormir inmediatamente después de cenar, ya que se sentirá pesado y podría uno tener problemas para dormir por la digestión. «Evita el tabaco, el alcohol, y controla tu peso», apunta en el vídeo, en el que sugiere que «llevar una rutina de sueño estable te va a ayudar».

«Si ves que roncas muy fuerte, notas pausas en la respiración, te levantas cansado o tienes somnolencia durante el día, debes acudir a un profesional porque puede haber problemas como la apnea del sueño», sentencia el enfermero y creador digital.