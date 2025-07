Una doctora señala los cinco alimentos que pueden aumentar tu hinchazón: «Suelen estar asociados a molestias gastrointestinales»

Lo que comes juega un papel importante en cómo te sientes y detrás. Y no solo eso, también interfiere de forma clave en nuestra salud el cuándo. Porque no hace mucho en nutrición se hablaba de qué se dome o de qué manera, sin embargo hace tiempo que los expertos vienen añadiendo esta otra variable.

Detrás del exceso de peso se encuentra en muchas ocasiones la inflamación crónica, un problema derivado de una mala alimentación. En España, aproximadamente 1 de cada 100 personas padece una enfermedad inflamatoria intestinal, que puede incluir hinchazón como síntoma. Además, un 10% de la población española sufre de colon irritable, también conocido como síndrome del intestino irritable, que puede causar hinchazón abdominal, entre otros síntomas.

«Pasar de una dieta proinflamatoria a una que reduce la inflamación puede ser más eficaz que los medicamentos. La clave es cuidar la microbiota. Muchas personas han mejorado de ansiedad y depresión solo cambiando su alimentación», advierte el médico Mario Alonso Puig, que coincide con la doctora Isabel Viña Bas, experta en nutrición y divulgadora científica, quien en una de sus últimas publicaciones sostiene que pese a que algunos alimentos pueden considerarse aliados de una alimentación saludable, en ocasiones pueden resultar problemáticos para el sistema digestivo, generando hinchazón o distensión abdominal.

Cinco alimentos que pueden producirte hinchazón o distención abdominal

La experta, que en las plataformas digitales suele compartir contenido relacionado con la salud hormonal y el bienestar general, indica qué cinco alimentos podrían estar detrás de estas molestias: el ajo, la cebolla, los espárragos, la coliflor, la manzana y los anacardos.

Lo primero que indica la experta es la diferencia entre ambos conceptos. Si bien el hinchazón es una sensación de tener el abdomen lleno, apretado o hinchado, a menudo acompañada de molestias; la distención abdominal puede interferir con las actividades diarias y puede ser causada por la acumulación de gases, líquidos o contenido orgánico en el tracto gastrointestinal o en otras estructuras abdominales. «Le mejor sería que fueras a un buen nutricionista-dietista, sobre todo si te pasa de manera crónica, y en el caso de considerarlo, acudir a un médico», dice Viña, que ahonda en que los citados alimentos contienen ciertos compuestos difíciles de digerir para muchas personas.

Evita el malestar gastrointestinal al comer verduras cocinándolas adecuadamente

Por ejemplo, tanto el ajo como la cebolla contienen fructanos, un tipo de oligosacárido que es difícil de digerir para algunas personas. Los fructanos no se absorben bien en el intestino delgado y, por lo tanto, llegan al intestino grueso donde son fermentados por las bacterias intestinales, produciendo gases y otros compuestos que causan malestar.

Por otro lado, los espárragos, pese a sus conocidas propiedades antioxidantes y su riqueza en fibra, contienen inulina, un tipo de fibra prebiótica que, si bien puede beneficiar la salud intestinal a largo plazo, también provoca fermentación cuando es consumida en exceso, generando gases y sensación de pesadez. La coliflor, por su parte, pertenece a la familia de las crucíferas y contiene rafinosa, otro oligosacárido difícil de digerir que produce efectos similares en el sistema digestivo.

«Quizás si los estás comiendo en abundancia es bueno sustituirlos por otros alimentos, pero si consideras que quieres seguir tomándolos, por ejemplo las verduras podemos cocinarlas más, al vapor reduce la cantidad de los compuestos que suelen estar asociados a esas molestias gastrointestinales», indica la experta, que ahonda en que en el caso de las frutas, no exentas en este problema, debemos «optar por sus versiones menos maduras; es decir que cuanto más verde esté, menos riesgo hay de que nos siente mal».