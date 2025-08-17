Un experto en longevidad explica los efectos de correr con sprints una vez a la semana: «He visto personas de 75 años rejuvenecer»

Un experto en longevidad explica los efectos de correr con sprints una vez a la semana

Hay varias pruebas sencillas a través de las cuales se puede evaluar el estado de salud, basadas en la capacidad de movimiento y avaladas por investigaciones científicas. Aunque estar en forma es un concepto muy subjetivo y que se puede medir de distintas maneras. Según la definición de condición físca del Ministerio de Sanidad, consiste en reunir «un conjunto de atributos que las personas tienen o consiguen y que está relacionado con su capacidad para realizar una actividad física moderada o vigorosa».

Esto último se refiere a ejercicios que elevan la frecuencia cardíaca y la respiración, a través por ejemplo de esfuerzos cortos e intensos, como los que recomienda el experto en salud y bienestar Mark Sisson. El autor de varios best seller sobre nutrición y ex corredor de fondo aconseja este tipo de entrenamiento que activa las fibras musculares de contracción rápida, las primeras que se pierden con la edad y que son esenciales para mantener la agilidad, prevenir caídas y conservar la independencia física.

«Correr rápido es bueno para todos y para todo, no solo para correr rápido», afirma el experto en longevidad, que ahonda en que ha visto a personas de 75 años «rejuvenecer corriendo una vez a la semana». Y no solo lo dice el experto, sino también la ciencia, que además de demostrar en múltiples ocasiones que el deporte es bueno para nuestra salud, respalda los beneficios de correr a toda velocidad, aunque sea una distancia corta, una vez a la semana, porque los esfuerzos explosivos tienen un impacto profundo en la salud metabólica, muscular y hasta cognitiva.

No son pocos los estudios científicos que respaldan la práctica de Sisson. En uno publicado en Cell Metabolism, científicos de la Clínica Mayo formaron dos grupos de individuos: jóvenes (entre 18 y 30 años) y mayores (entre 65 y 80). Estos, a su vez, fueron divididos en tres conjuntos, para adjudicar a cada uno una rutina de ejercicios diferente durante 12 semanas.

Al final de este periodo, todos habían mejorado su forma física. Pero aquellos que practicaron el HIIT acumularon más beneficios. En el caso de los jóvenes, la capacidad mitocondrial (conectada a la creación de energía por parte del cuerpo) subió un 49%; y la de los mayores, un 69%. Además, el índice de sensibilidad a la insulina también experimentó una importante mejoría (menor riesgo de diabetes).

Moverse rápido a cualquier edad para ganar potencia y retrasar el envejecimiento

«Si se hace bien, un esfuerzo breve e intenso puede dar beneficios desproporcionados comparado con el cardio de larga duración», añade Sisson, al que respalda otra investigación como la de Lazarus & Harridge (2017), que demuestra que el ejercicio de alta intensidad puede revertir la pérdida muscular asociada al envejecimiento y mejorar la función mitocondrial.

Y es que desde años, la evidencia científica ampara que el ejercicio actúa como un potente medicamento capaz de frenar el envejecimiento e incluso, como señala un reciente estudio publicado en The BMJ, acelerar la recuperación tras una cirugía.

Para Sisson el mensaje es claro: nunca es tarde para moverse rápido. El experto no acepta el hecho de no haber corrido nunca para justificar el no hacerlo.

¿La clave? la progresión gradual y entender que el objetivo es recuperar la potencia y agilidad perdidas con el paso del tiempo. Un gesto que repetido de forma segura y constante, puede devolvernos años de vitalidad y calidad de vida.

Cómo empezar de forma segura Comienza con caminatas rápidas o pequeños «acelerones» cuesta arriba.

Calienta bien, activa tus caderas, tobillos y core.

Haz solo de 3 a 6 repeticiones de sprints breves cada día de entreno y descansa por completo hasta el siguiente entrenamiento.

Una vez por semana es suficiente para notar beneficios, pero si lo haces cada 10 días también servirá.

Ve progresando poco a poco. Aumenta el tiempo de carrera en sprint o repeticiones si sientes que puedes hacerlo, pero mantén el tiempo de periodicidad de los entrenamientos.

Cada vez más estudios indican que para evaluar el riesgo de enfermedad deberíamos prestar más atención al movimiento y a la fuerza. Por su parte, Peter Attia, médico especialista en longevidad, aboga por mantener la potencia anaeróbica y la capacidad de generar fuerza rápida como indicadores de envejecimiento saludable.

En este caso el gurú americano de la longevidad y medicina preventina apunta a la fuerza de agarre como buen indicador de cómo envejeces.