La feria de la cerveza llega a estos pueblos de Sevilla este fin de semana con música en directo y pases gratuitos

Octubre es, sin duda, el mes de la cerveza. Inspirado en el famoso Oktoberfest de Múnich, esta celebración (que nació en Baviera hace más de dos siglos) se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de ... la buena cerveza, la gastronomía y la música en directo.

Y, como no podía ser de otra forma, la provincia de Sevilla también se suma a esta fiesta. En este sentido, este próximo fin de semana, varias localidades acogerán sus propias ferias de la cerveza, con ambiente festivo, actuaciones en vivo y degustaciones que prometen reunir a vecinos y visitantes en torno a una tradición que ya traspasa fronteras.

«Camas es la caña»

Uno de los grandes atractivos del fin de semana será «Camas es la caña», la segunda edición del Festival de la Cerveza de Camas. Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, el municipio se llenará de ambiente festivo con tres jornadas repletas de buena música, comida servida en 'food trucks' y, por supuesto, litros de cerveza para todos los gustos. El evento se desarrollará en horario de 13.30 a 00.00 horas, convirtiéndose en una cita perfecta para disfrutar este fin de semana. «Después de que un río de más de 6.000 litros de cerveza llenara las calles de Camas el año pasado durante un fin de semana inolvidable, ¡vuelve el Festival de la Cerveza 'Camas es la caña'!«, ha anunciado el Ayuntamiento de este municipio en sus redes sociales.

«Camas es la caña» Cúando : 17 al 19 de octubre de 2025

Horario: de 13.30 a 00 horas

Feria Internacional de la Cerveza de la Puebla del Río

La I Feria Internacional de la Cerveza – Oktoberfest 2025 llegará este fin de semana a La Puebla del Río, una cita organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Cultural Minwa. El evento se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en el Parque Municipal Los Romeros, que se transformará en un punto de encuentro festivo con cervezas nacionales e internacionales, gastronomía típica del Oktoberfest junto a propuestas locales, música en directo y actividades culturales para todas las edades. Con esta iniciativa, el consistorio busca ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia internacional única, fomentando la convivencia, el ocio, la economía local y el atractivo turístico del municipio.

I Fiesta de la Cerveza de La Puebla del Río Cúando : 17 al 19 de octubre de 2025

Lugar: Parque Municipal Los Romeros de La Puebla

Oktoberfest de fOrum Sevilla, en el Alamillo

El sábado 18 de octubre, el fOrum Sevilla vuelve a celebrar su esperada Oktoberfest, que este año alcanza su séptima edición en el Parque del Alamillo. Desde las 14.00 hasta el cierre del parque, a las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de auténtica cerveza Paulaner, cocina bávara tradicional (con platos como salchichas, ensaladas o el famoso O'bazda) y música en directo que animará la jornada. La cita tendrá lugar en un prado situado a 100 metros al sur del Cortijo del Alamillo, donde también habrá juegos infantiles y un gran buffet de pasteles caseros, al que los participantes pueden contribuir. Desde la organización se anima a acudir vestidos con el traje típico bávaro. Por otra parte, las entradas son limitadas y deben adquirirse con antelación a través de esta página web. La contribución incluye comida y bebida: 40 euros para adultos, 20 euros para jóvenes (de 14 a 17 años), 10 euros para niños (de 6 a 13 años) y gratuita para los menores de seis años.

Oktoberfest - fOrum Sevilla Cúando : 18 de octubre de 2025

Lugar: Parque del Alamillo

Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal de la Diputación

Por último, cabe destacar también la VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, que volverá este fin de semana al Patio de la Diputación de Sevilla, dentro del ciclo «Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla». Los días 18 y 19 de octubre, en horario de 11.00 a 20.00 horas el sábado y de 11.00 a 18.00 horas el domingo, el recinto reunirá a 37 firmas locales que ofrecerán una amplia selección de cervezas artesanales y productos típicos sevillanos, como quesos, embutidos, chacinas, frutos secos o chocolates. La entrada será gratuita para este evento que, además, recupera su escenario central para acoger actuaciones en directo y actividades complementarias, en una cita que busca impulsar la producción cervecera de la provincia, apoyar a los negocios locales y poner en valor la riqueza gastronómica de Sevilla.