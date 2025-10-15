Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía

La feria de la cerveza llega a estos pueblos de Sevilla este fin de semana con música en directo y pases gratuitos

Habrá varios eventos, organizados por ayuntamientos y organizaciones, con motivo del Oktoberfest

Este pueblo de Sevilla viaja en el tiempo con un mercado medieval: música, teatro, acrobacias y hasta un desfile con un dragón

Toy Street Market vuelve a Torre Sevilla con temática de videojuegos

Feria de la cerveza, con motivo del Oktoberfest, que organiza fOrum Sevilla
Feria de la cerveza, con motivo del Oktoberfest, que organiza fOrum Sevilla fOrum Sevilla
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Octubre es, sin duda, el mes de la cerveza. Inspirado en el famoso Oktoberfest de Múnich, esta celebración (que nació en Baviera hace más de dos siglos) se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de ... la buena cerveza, la gastronomía y la música en directo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app