Toy Street Market vuelve a Torre Sevilla con temática de videojuegos

El centro abrirá toda su oferta comercial también en domingo y regresa la promoción para subir a la Terraza Mirador Atalaya

Este octubre regresa Toy Street Market, la popular feria de juguetes y coleccionismo, a Torre Sevilla. La temática de esta nueva edición será el mundo de los videojuegos. La Galería 0 acogerá 20 expositores repletos de juguetes nostálgicos y piezas dedicadas a coleccionistas los días ... 18 y 19 de octubre de 10:00 a 22:00 horas.

