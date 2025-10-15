Toy Street Market vuelve a Torre Sevilla con temática de videojuegos

Este octubre regresa Toy Street Market, la popular feria de juguetes y coleccionismo, a Torre Sevilla. La temática de esta nueva edición será el mundo de los videojuegos. La Galería 0 acogerá 20 expositores repletos de juguetes nostálgicos y piezas dedicadas a coleccionistas los días ... 18 y 19 de octubre de 10:00 a 22:00 horas.

Además de los expositores, esta feria contará con actividades gratuitas donde los más pequeños podrán disfrutar de animación infantil con bailes o talleres de slime o caras para representar a sus personajes favoritos.

Toy Street Market Animación infantil (sábado y domingo a las 12:30 horas)

Taller de slime (a las 13:40 y 18:00 horas)

Taller de máscaras (a las 19:00)

El domingo a las 14:00 horas, Playmopop organizará un concurso de disfraces de los personajes del mundo de los videojuegos. Cada participante recibirá un regalo y una foto de recuerdo, mientras que el ganador obtendrá un lote de juguetes.

¿Qué más hacer ese fin de semana?

Torre Sevilla no solo será sede del Toy Street Market, también abrirá el domingo 19 su oferta comercial, de ocio y gastronómica. Con tres horas de aparcamiento gratuito desde las 10:00 y las 13:00 horas.

Asimismo ese fin de semana estará disponible el servicio de picnic en el Parque Magallanes donde se podrá disfrutar de la oferta de restauración a orillas del río Guadalquivir. No solo está disponible el picnic, sino que ese domingo se podrá subir totalmente gratis a la Terraza Mirador Atalaya, siendo sevillano o residente de la provincia que sean miembros de Torre Sevilla Club.