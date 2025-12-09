El pueblo mágico de Papá Noel estará a 10 minutos de Sevilla: atracciones y precios de las entradas

La Navidad volverá a transformar La Algaba en un escenario de cuento. El municipio acoge una nueva edición de Nivaria, el gran parque temático navideño que este año crece en superficie y contenido hasta superar los 5.000 metros cuadrados. A tan solo ... diez minutos de Sevilla capital, se convierte en un plan ideal para familias que buscan una experiencia completa con luces, juegos, personajes y espectáculos.

Las puertas abrirán del 11 al 14 de diciembre, con horario de tarde y cierre a las 23:00 horas. La última entrada se permitirá a las 21:00, lo que permite disfrutar de una visita pausada sin aglomeraciones. El acceso al espacio principal, el denominado Reino de Nivaria, tiene un precio simbólico de 3 euros, pero los niños menores de 23 meses entran gratis.

Una edición con dos zonas diferenciadas

Como gran novedad, el parque se divide este año en dos espacios distintos: uno de libre acceso y otro completamente inmersivo. Villa Quien será la parte gratuita, un espacio abierto donde se concentran el mercadillo navideño, la zona gastronómica, los talleres infantiles, el pintacaras y la popular Casa del Grinch, uno de los escenarios más visitados en ediciones anteriores. Es un área pensada para pasear, probar dulces, comprar regalos y disfrutar del ambiente sin necesidad de entrada.

La experiencia más mágica se reserva para el Reino de Nivaria, accesible únicamente con entrada. Aquí se desarrolla la aventura narrativa en la que participan elfos, duendes, la Cazadora de Estrellas, el Mago Zort, el Gran Sabio, los Reyes Nivarianos y, por supuesto, Papá Noel. Es el corazón del parque, donde los niños recorren calles iluminadas, superan pruebas y participan activamente en la historia.

Al acceder al recinto, cada niño recibe una Nivariana, un pergamino mágico que deberán ir sellando a medida que avanzan por las diferentes postas del parque. Este documento es la guía de su misión: conocer al Mago Zort, visitar la Casa de Papá Noel, conversar con Sanna la Cazadora de Estrellas, llegar ante el Gran Sabio y, finalmente, presentarse ante los Reyes de Nivaria.

Una vez completados los sellos, el Gran Sabio les otorga un nombre nivariano y les entrega una piedra de poder, un pequeño amuleto que simboliza la ilusión y la bondad propias de estas fechas.

Personajes, espectáculos y encuentros especiales

Uno de los puntos más emotivos es el encuentro con Papá Noel, que recibe personalmente a los niños para recoger sus cartas y fotografiarse con ellos. Su casa, decorada como una cabaña del norte, se llena cada tarde de familias que buscan vivir la magia de manera cercana.

En otro rincón del parque aguarda la casa del Grinch, caracterizada con luces verdes y un ambiente más travieso. Su visita, cargada de humor y guiños a la película, aporta un contrapunto divertido y se ha convertido en una parada imprescindible para los más pequeños.

Durante toda la jornada, el recinto ofrece juegos, cuentacuentos, espectáculos itinerantes y talleres creativos que permiten prolongar la visita durante varias horas.

Gastronomía, mercadillo y ambiente navideño

El parque contará con una amplia zona gastronómica donde se podrán degustar chocolates calientes, buñuelos, castañas, dulces típicos y los populares churros de la Calentería El Barba. Junto a ellos, varios food trucks ofrecerán propuestas dulces y saladas para completar la experiencia.

El mercadillo navideño vuelve a ser otro de los grandes atractivos. Está formado por artesanos del pueblo que venden adornos hechos a mano, juguetes tradicionales, regalos personalizados y productos de temporada.

Accesos y aparcamiento

Para facilitar la llegada de los visitantes, La Algaba habilitará una amplia zona de aparcamiento gratuito en la calle principal del Recinto Ferial, con accesos señalizados desde la avenida Dorita La Algabeña y la calle Pedro Cano Amores.

Todo está preparado para que Nivaria vuelva a convertirse en uno de los grandes planes navideños de la provincia: una mezcla de aventura, fantasía y tradición que cada año atrae a miles de familias.