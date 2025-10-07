Este pueblo de Sevilla viaja en el tiempo con un mercado medieval: música, teatro, acrobacias y hasta un desfile con un dragón

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Palmar de Troya acogerá los próximos 18 y 19 de octubre una nueva edición del Mercado Medieval con espectáculos, música, teatro y actividades para toda la familia.

Durante dos días las calles de este municipio se llenarán de música, teatro ... , espectáculos de fuego, acrobacias y personajes fantásticos, transportando a todos los asistentes a una época de reyes, bufones y criaturas mágicas.

Programación sábado 18 12:30 h. Inauguración oficial. Gran desfile

13:20 h. Arte de la cetrería. Espectáculo de aves rapaces

13:30 h. Taller para aprendices: Crea tu propia pulsera de cuero (Espacio infantil)

13:45 h. Los reyes gigantes. Música y teatro de calle

14:00 h. El sillón del rey. Pasacalles participativo. Teatro de calle

14:30 h. Rugido del reino. Pasacalles musical

15:00 h. Dúo de bufones. A todo trapo: malabares y acción

15:30 h. Bestias despiertan. Orcos toman las calles

16:00 h. La santa inquisición. Teatro de calle

17:00 h. Taller para aprendices: Crea tu propio escudo (Espacio infantil)

17:30 h. Mendigos y brujas. Teatro de calle

18:00 h. Curanderas celestinas

18:30 h. Acróbatas reales en la plaza

19:00 h. Rugido del reino. Pasacalles musical

19:30 h. Bestias despiertan. Orcos toman las calles

20:00 h. Curanderas celestinas

20:30 h. Rugido del reino. Pasacalles musical

21:30 h. La Gran Invocación del dragón. Pasacalles final. Gran desfile

22:00 h. Espectáculo de fuego: Aliento de la noche Programación domingo 19 11:00 h. Apertura del zoco. El mercado abre sus puertas

11:30 h. Taller para aprendices: Coronas y diademas (Espacio infantil)

12:00 h. Las danzas de la corte

12:30 h. Demonios y juglares

12:45 h. Función de títeres

13:00 h. Alegres bufones. Teatro de calle

13:20 h. La Pluma. Espectáculo de aro acrobático

13:30 h. Las danzas de la corte

14:00 h. Demonios y juglares

14:30 h. El capitán y la escudera

15:00 h. Barbúl y Nenfa. Teatro de calle

15:30 h. Danza de hilos. Pase de zancos

16:00 h. Demonios y juglares

16:30 h. Los pastores de la cañada real. Teatro de calle

17:00 h. La muchacha de la reja

17:30 h. Taller de títeres

17:30 h. Sor Vergüenza y Fray Bigote. Clown

17:30 h. Demonios y juglares

18:00 h. Mendigos y brujas. Teatro de calle

18:30 h. Taller para aprendices: Joyas de la corte (Espacio infantil)

18:30 h. La muchacha de la reja

19:00 h. Función de títeres

20:00 h. La Gran Invocación del dragón. Pasacalles final. Gran desfile

20:30 h. La Metamorfosis. Espectáculo de aro acrobático Mercado Medieval de El Palmar de Troya Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de octubre

Lugar: Calles del centro de El Palmar de Troya Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un zoco de artesanía, mesas lúdicas infantiles, un campamento medieval, paseos en burro y un 'photocall del dragón', acompañados de una zona de restauración. El Mercado Medieval de El Palmar de Troya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural de la comarca. Cada edición atrae a un mayor número de visitantes que vienen a disfrutar de su cuidada ambientación, sus espectáculos únicos y el encanto de un pueblo que se transforma para revivir la Edad Media.

