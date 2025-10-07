Este pueblo de Sevilla viaja en el tiempo con un mercado medieval: música, teatro, acrobacias y hasta un desfile con un dragón
El próximo 18 y 19 de octubre las calles se llenarán de música, teatro, espectáculos de fuego, acrobacias y personajes fantásticos
El Palmar de Troya acogerá los próximos 18 y 19 de octubre una nueva edición del Mercado Medieval con espectáculos, música, teatro y actividades para toda la familia.
Durante dos días las calles de este municipio se llenarán de música, teatro ... , espectáculos de fuego, acrobacias y personajes fantásticos, transportando a todos los asistentes a una época de reyes, bufones y criaturas mágicas.
Programación sábado 18
-
12:30 h. Inauguración oficial. Gran desfile
-
13:20 h. Arte de la cetrería. Espectáculo de aves rapaces
-
13:30 h. Taller para aprendices: Crea tu propia pulsera de cuero (Espacio infantil)
-
13:45 h. Los reyes gigantes. Música y teatro de calle
-
14:00 h. El sillón del rey. Pasacalles participativo. Teatro de calle
-
14:30 h. Rugido del reino. Pasacalles musical
-
15:00 h. Dúo de bufones. A todo trapo: malabares y acción
-
15:30 h. Bestias despiertan. Orcos toman las calles
-
16:00 h. La santa inquisición. Teatro de calle
-
17:00 h. Taller para aprendices: Crea tu propio escudo (Espacio infantil)
-
17:30 h. Mendigos y brujas. Teatro de calle
-
18:00 h. Curanderas celestinas
-
18:30 h. Acróbatas reales en la plaza
-
19:00 h. Rugido del reino. Pasacalles musical
-
19:30 h. Bestias despiertan. Orcos toman las calles
-
20:00 h. Curanderas celestinas
-
20:30 h. Rugido del reino. Pasacalles musical
-
21:30 h. La Gran Invocación del dragón. Pasacalles final. Gran desfile
-
22:00 h. Espectáculo de fuego: Aliento de la noche
Programación domingo 19
-
11:00 h. Apertura del zoco. El mercado abre sus puertas
-
11:30 h. Taller para aprendices: Coronas y diademas (Espacio infantil)
-
12:00 h. Las danzas de la corte
-
12:30 h. Demonios y juglares
-
12:45 h. Función de títeres
-
13:00 h. Alegres bufones. Teatro de calle
-
13:20 h. La Pluma. Espectáculo de aro acrobático
-
13:30 h. Las danzas de la corte
-
14:00 h. Demonios y juglares
-
14:30 h. El capitán y la escudera
-
15:00 h. Barbúl y Nenfa. Teatro de calle
-
15:30 h. Danza de hilos. Pase de zancos
-
16:00 h. Demonios y juglares
-
16:30 h. Los pastores de la cañada real. Teatro de calle
-
17:00 h. La muchacha de la reja
-
17:30 h. Taller de títeres
-
17:30 h. Sor Vergüenza y Fray Bigote. Clown
-
17:30 h. Demonios y juglares
-
18:00 h. Mendigos y brujas. Teatro de calle
-
18:30 h. Taller para aprendices: Joyas de la corte (Espacio infantil)
-
18:30 h. La muchacha de la reja
-
19:00 h. Función de títeres
-
20:00 h. La Gran Invocación del dragón. Pasacalles final. Gran desfile
-
20:30 h. La Metamorfosis. Espectáculo de aro acrobático
Mercado Medieval de El Palmar de Troya
-
Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de octubre
-
Lugar: Calles del centro de El Palmar de Troya
Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un zoco de artesanía, mesas lúdicas infantiles, un campamento medieval, paseos en burro y un 'photocall del dragón', acompañados de una zona de restauración.
El Mercado Medieval de El Palmar de Troya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural de la comarca. Cada edición atrae a un mayor número de visitantes que vienen a disfrutar de su cuidada ambientación, sus espectáculos únicos y el encanto de un pueblo que se transforma para revivir la Edad Media.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete