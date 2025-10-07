Suscríbete a
Este pueblo de Sevilla viaja en el tiempo con un mercado medieval: música, teatro, acrobacias y hasta un desfile con un dragón

El próximo 18 y 19 de octubre las calles se llenarán de música, teatro, espectáculos de fuego, acrobacias y personajes fantásticos

El Mercado Medieval se celebra en las calles del centro del Palmar de Troya
El Palmar de Troya acogerá los próximos 18 y 19 de octubre una nueva edición del Mercado Medieval con espectáculos, música, teatro y actividades para toda la familia.

Durante dos días las calles de este municipio se llenarán de música, teatro ... , espectáculos de fuego, acrobacias y personajes fantásticos, transportando a todos los asistentes a una época de reyes, bufones y criaturas mágicas.

