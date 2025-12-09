El Cartero Real de este barrio de Sevilla paseará con la banda Virgen de Los Reyes y repartirá churros

Con el paso de los días, se pueden apreciar los síntomas de la llegada del invierno. los días cada vez son más cortos llegando a anochecer a horas que en otra estación invitaría a salir a la calle, el frío es el protagonista durante ... las mañanas y los escolares, así como los no tan jóvenes, fijan en su mirada el comienzo de las vacaciones de Navidad.

Esta época es bien reconocida por la aportación de gran parte de la ciudadanía para aunar fuerza con el objetivo de conseguir una decoración temática que refuerce la ambientación con respecto a la festividad. Es por ello que las luces y las fachadas de las casas con su ornamentación correspondiente están al orden del día.

Cartero Real

¡El próximo 13 de diciembre el Cartero Real de SSMM. los Reyes Magos de Oriente visita nuestra Hermandad!



Recorrerá las calles de nuestro barrio en un pasacalles, acompañado de beduinos y los jóvenes de @AgrupacionVR.



Para aportar su granito de arena a la Navidad, la Hermandad Pino Montano realizará un pasacalles. El centro de esta actividad será en torno a la visita del Cartero Real de los Reyes Magos a esta hermandad que recorrerá el barrio de Pino Montano junto a los beduinos y jóvenes de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes.

El broche final de este pasacalles navideño, del día 13 de diciembre, consistirá en una gran chocolatada con churros. El chocolate será completamente gratuito al entregar un alimento navideño, y a su vez los churros, tendrán un coste de 1 euro. Este programa tendrá como horario las 16:00 horas como el momento de inicio.