Susto en 'Espejo Público' por el peligroso accidente que la portavoz del PP en el Congreso sufre en directo

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sufrido un accidente durante su intervención en directo en 'Espejo Público'.

Tremendo susto el que se han llevado esta mañana de martes los integrantes de 'Espejo Público' (Antena 3) ante el peligroso accidente que sufría en directo Ester Muñoz, portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular. Y es que, la política entraba por videollamada para atender al programa de la cadena de Atresmedia y en medio de la charla sucedía un imprevisto nunca antes visto en televisión que ponía en alerta a los miembros del espacio presentado por Lorena García.

'Espejo Público' se encontraba en su primera franja de emisión, en la que los incendios eran el asunto principal que se abordaba. Así, el matinal de Antena 3 no solo daba la última hora de los puntos afectados, sino que se debatían las actuaciones llevadas a cabo, como la gestión del Gobierno.

Con todo esto como telón de fondo, Lorena García hizo un alto en el camino para entrevistar a Ester Muñoz, portavoz en el Congreso del PP. La política entró por videollamada y fue respondiendo a todas las cuestiones que la presentadora de 'Espejo Público' le iba formulando.

Tras haberle cuestionado por los incendios que calcinan España, Lorena García cambió de tercio y puso el foco en la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ahí fue cuando sucedió todo.

«¿Qué respuesta dan ustedes a toda esta investigación?», le cuestionaba la presentadora de 'Espejo Público' a Ester Muñoz que cuando iba a responder le cambió la cara con signo de dolor, miró hacia atrás y habló.

«¡Ay, me acaba de picar una abeja en directo!», espetó la dirigente popular. «¡Ay, pobre!», se lamentó Lorena García. «Sí, me está... No soy alérgica, así que todos tranquilos», señalaba Ester Muñoz poniendo algo de calma al angustioso momento. «¡Ah, bueno!», le replicaba la presentadora de 'Espejo Público' que continuaba con la entrevista.

Eso sí, cuando la charla finalizó, la presentadora del matinal de Antena 3 no pudo obviar preguntarle a su invitada por el accidente sufrido durante el directo de 'Espejo Público'. «Pues, gracias. Y, ¿dónde le ha picado la abeja, si no es indiscreción?», se interesaba Lorena García.

«Pues, me ha picado justo detrás dela espalda, en la pierna», aclaraba la portavoz en el Congreso del PP. «Que no sea nada», le trasladaba la presentadora de 'Espejo Público'. «Nada. Cosas del directo», finalizaba Ester Muñoz ante las cámaras de Antena 3.