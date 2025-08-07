Preguntan a Gonzalo Miró por las polémicas homilías del cura de Valdepeñas y su respuesta es rotunda

Si hay un cura que traspasa fronteras ese es, sin duda, el cura de Valdepeñas, Emilio Montes. Y es que, ya es algo normal verlo en las redes sociales convertido en viral por sus controvertidas homilías en las que no se corta en hablar de ningún tema de actualidad. Así, 'Espejo Público' (Antena 3) se hacía eco de las últimas palabras del sacerdote que había dedicado a los empresarios que contrataban temporeros y sin perder tiempo cuestionaba a sus colaboradores la opinión que le merecía el párroco. Evidentemente, Gonzalo Miró no se mordió la lengua y fue tajante en su respuesta.

'Espejo Público' se encontraba en su franja de actualidad cuando ponía el foco en la última homilía del cura de Valdepeñas que tan aplaudida había sido por una gran parte del público, pero también había sido muy criticado por otros, tal y como el matinal mostraba en una encuesta a pie de calle en el municipio.

No obstante, el matinal de Antena 3 también conseguía hablar con el protagonista de la historia que manifestaba llevaba «16 años con este tipo de discursos» y que no iba «a cambiar». «Dice que no tiene redes sociales por lo que no ve los comentarios que la gente están lanzando y que no le importan básicamente la opinión de la gente, que él se dirige, únicamente, a sus fieles y que no le importa la opinión de los vecinos», señalaba la reportera que había conversado con el cura de Valdepeñas.

Entonces, Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público', se dirigió a Gonzalo Miró, al que le preguntó por su opinión sobre el cura de Valdepeñas y el colaborador fue rotundo. «A ver, en esto de los sentimientos religiosos hay que ser muy respetuosos porque la gente, no todo el mundo lo interpreta de la misma manera», comenzaba señalando el tertuliano del matinal de Antena 3 antes de verbalizar su posición sobre el sacerdote. «A mí me hace gracia encontrar a alguien que hable de manera un poquito distinta, que se salga un poquito de la línea marcada aunque sea a la hora de decir ciertas cosas», afirmaba rotundo Gonzalo Miró ante las cámaras del programa.