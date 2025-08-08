Gonzalo Miró solo necesita usar una palabra para sentenciar la polémica de los ritos islámicos en Jumilla

Gonzalo Miró ha sido rotundo con su opinión sobre la polémica de los ritos musulmanes en Jumilla.

Un nuevo lío de convivencia está marcando una localidad de Murcia. Y es que, tras los incidentes de Torre Pacheco originados tras la agresión a un vecino del municipio, ahora en Jumilla PP y Vox han prohibido celebrar ritos islámicos en espacios públicos y esto se ha convertido en tema de debate en las tertulias de televisión. Una de estas mesas en las que se ha abordado el asunto ha sido en la de 'Espejo Público' (Antena 3), en donde Gonzalo Miró, colaborador del espacio, tan solo ha necesitado una palabra para sentenciar lo que está ocurriendo en el municipio murciano.

'Espejo Público' abría su segunda franja con la polémica de la prohibición de los ritos islámicos en Jumillla. Así, el matinal de Antena 3 daba voz a los vecinos de Jumilla que se mostraban divididos ante la controversia generada, como también el programa pedía la opinión a los colaboradores que acompañaban a Miquel Valls en el centro del plató.

Gonzalo Miró fue el más rotundo y lo tuvo claro desde el principio. «Esto es islamofobia», afirmaba tajante el colaborador de 'Espejo Público'. «Aquí no ha habido ningún problema, todo tiene que ver con la islamofobia y negarlo, de verdad, me parece que es como negar que el cielo es azul», manifestaba Miró en el plató del programa de Antena 3.

«Yo entiendo lo que dices tú de que en el gimnasio no porque es para actos deportivos, por lo que entiendo que conciertos tampoco se harán, pero entonces, ¿qué alternativas les das a todos estos musulmanes que van dos veces al año? «¿O la idea es bloquear que puedan desarrollar sus ideas con total pacifismo? », cuestionaba Gonzalo Miró ante las cámaras de 'Espejo Público' que seguidamente rompía una de las argumentaciones que más había escuchado durante el programa sobre la controversia de Jumilla.

«Hay un planteamiento que es muy sencillo de romper que es cuando tú vas allí ellos no respetan o te obligan a seguir sus costumbres pero, ¿queremos ser como ellos? Es que si yo voy a tu casa y tú no me dejes hacer una cosa, no significa que cuando tú vengas a la mía, yo te respete y tú puedas hacer lo que quieras. Pues, demos ejemplo, no caigamos en la misma negación que hacen en esos países», sentenciaba Gonzalo Miró sobre la polémica de Jumilla en 'Espejo Público'.