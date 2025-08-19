Un colaborador dice 'hasta aquí' y rectifica en directo un rótulo erróneo que llevaba en pantalla varios minutos

Tirón de orejas en directo. Eso es lo que no se cortó en hacer ante las cámaras Alfonso Egea, colaborador habitual de 'Vamos a ver' (Telecinco), cuando en medio de un reportaje leyó el rótulo que durante un tiempo estuvo en pantalla y que inducía a error. Una rectificación que pilló completamente desprevenida a Patricia Pardo, presentadora del matinal, y que no tuvo más remedio que aceptar como buenamente pudo antes de marcharse a una pausa publicitaria.

Todo ocurría cuando 'Vamos a ver' se encontraba hablando con la familia de Raúl Heredia, un hombre que había fallecido de forma violenta, cuando un rótulo aparecía en la pantalla para contextualizar la información a la audiencia. «La muerte de Raúl Heredia... ¿Violenta o accidental?», eran las palabras que rezaba el texto que ofrecía el matinal de Telecinco y que durante varios minutos estuvo fijo en la imagen sin que nadie dijera nada, pero esto cambió cuando el reportaje llegó a su fin.

Concretamente, hubo que esperar a que Patricia Pardo diera por terminada la entrevista con los familiares de Raúl Heredia para que Alfonso Egea, colaborador fijo de 'Vamos a ver', interrumpiera el directo para rectificar al programa de Telecinco.

«No, no. Tengo que corregir ese rótulo», manifestaba rotundo el tertuliano de 'Vamos a ver' antes de pasar a corregir el texto que había estado en pantalla. «Lo he dicho desde el minuto uno: la muerte de Raúl Heredia es violenta. Otra cosa es que sea accidental u homicida. Y hemos puesto el rótulo mal, y ya está», aseveraba Alfonso Egea sin cortarse ni un pelo y provocando que Patricia Pardo de manera muy diplomática intermediase.

«Bueno, lo corregiremos, seguro. Quien tiene mano, se equivoca, porque es humana, como nosotros. Hacemos una pausa, corregimos el rótulo y volvemos con toda la información correcta», concluyó la presentadora de 'Vamos a ver'.