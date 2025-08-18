Brutal 'bronca' de Lorena García al secretario general del PSOE en Castilla y León tras un feo comentario

Implacable. Así se ha mostrado este lunes Lorena García, presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3), ante el 'desprecio' que ha escuchado de boca de Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León. Una afirmación que ha hecho estallar a la periodista y que, incluso, tras cerrar la entrevista ha mantenido el cabreo con una intervención de la que poco después se ha disculpado ante las cámaras.

'Espejo Público' se encontraba en la primera franja del programa y seguía muy de cerca la situación de los focos con incendios del país. Así, el matinal de Antena 3 conectaba en directo con Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, que comenzaba una entrevista algo movida. «No quiero politizar, les he escuchado tanto tiempo polemizar desde la atalaya de los medios de comunicación de Madrid que se conoce muy poquito un territorio...», comentaba el político que hacía explotar a Lorena García con su afirmación.

«Eso tampoco, no se lo voy a permitir señor Martínez, le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación», le interrumpía la presentadora de 'Espejo Público'. «Conozco como nadie el Alto Tajo y conozco como nadie las zonas rurales y los once bomberos rurales que murieron y así que no se lo permito», le replicaba implacable la periodista a su invitado.

Con la entrevista finalizada, Lorena García tomó la palabra y dejó un serio 'recado' a los políticos. «Los mejores deseos a Castilla y León y a todo el mundo rural. Usted mismo lo ha dicho la España vaciada no existe, es la España que algunos vaciaron. Importante, y que olvidaron y que ahora se quema», afirmaba tajante la presentadora de 'Espejo Público'. «Es que ese término a los que somos de la España vaciada, a los que descendemos de pueblos minúsculos, donde no hay escuela, no hay gente, donde no hay nada y se olvida, nos molesta muchísimo la España vaciada porque la España vaciada la vaciaron», señalaba sin morderse la lengua la periodista que continuaba con su 'rapapolvo'.

Lorena García estalla en 'Espejo Público'

«¡Qué cobertura,! vamos a teletrabajar en el mundo rural, ¡pero si no hay cobertura! Pero, si en mi pueblo hay una tormenta y se va la luz y vivo a kilómetros de la central nuclear, por favor», clamaba Lorena García que se hacía eco de nuevo de la afirmación que había dejado ante las cámaras Carlos Martínez.

«A mí me ha ofendido y lo he dicho y lo mantengo, eso de la atalaya de Madrid es muy feo, porque es que se piensan que los que trabajamos de Madrid no nos enteramos de nada porque la mayoría somos de provincia y con mucho orgullo además», apuntaba la presentadora de 'Espejo Público' que proseguía con el programa.

No obstante, antes de cerrar la sección, Lorena García quiso disculparse por su salida de tono. «Yo siento haberme enfadado hoy ya es lo digo, pero es que me ha sentado fatal lo de la atalaya de Madrid, pero es que hay que hablar con un poquito más de cariño a los que estamos aquí contándolo, y no solo por los de aquí, sino por los que están desplazados para contarlo», sentenciaba la presentadora de 'Espejo Público'.