Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre los resultados de los sondeos del CIS de Tezanos: «Siempre sobrestima a la izquierda»

Susanna Griso fue la invitada de 'El Hormiguero' este martes. La periodista visitó el programa de Pablo Motos para celebrar el 20 aniversario de 'Espejo público' en Antena 3. Además, la presentadora recibió una sorpresa en directo: ha sido galardonada por la Federación de ... Asociaciones de Radio y Televisión de España con la Antena de Oro 2025 en la categoría de televisión.

Durante la entrevista, Susanna Griso pudo charlar sobre la actualidad política en España, aunque Pablo Motos no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre su reciente pedida de mano. La presentadora explicó cómo fue y reveló que su boda con el empresario Luis Enríquez tendrá lugar en la Costa Brava y «la mayoría de invitados son periodistas».

La presentadora de 'Espejo público' analizó la situación actual de la política española y, en concreto, del Gobierno de Pedro Sánchez. «Hay mucha polarización», denunció la periodista. En concreto, señaló al PSOE, quien, aseguró, «tiene clubs de fans». «Esto te lleva a actuar de manera que no puedes criticar nada porque te sacan las camiseta del club de fútbol. Tampoco lo entiendo», afirmó.

Para Griso, «este 'hooliganismo' llevado al mundo de la política nos hace mucho daño» y, aunque admitió que es una realidad que no solo afecta al PSOE, reivindicó que «hay críticas que cualquier persona con un mínimo de sentido ético tiene que compartir. Te tienen que indignar las conversaciones entre Koldo y Ábalos».

Susanna Griso opina sobre los sondeos del CIS de Tezanos

Susanna Griso también quiso opinar sobre Pedro Sánchez, con quien pudo charlar en el programa 'Dos días y una noche', que se emitió en febrero de 2016, antes de la repetición electoral, y al que conoció incluso antes de que se convirtiera en líder del PSOE.

«A mí me sorprendió muchísimo que un chaval desconocido, tan joven, muy tímido, hablaba con un volumen de voz bajísimo, se atreviese a disputarle a Eduardo Madina que tenía el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Pensé: 'Qué atrevido, qué ambicioso, pero qué bien'. Pues fíjate, de ese Pedro Sánchez, qué cambio, cuántos bandazos...», aseguró la periodista.

Susanna Griso con Pablo Motos en 'El Hormiguero' ANTENA 3

Respecto a la situación actual del Partido Popular, Susanna Griso señaló que existe «cierto nerviosismo» dentro del partido, aunque «ellos te digan que no, que las encuestas les van muy bien...». En este sentido, la presentadora aseguró que sus encuestas les dan 140-145 escaños, pero «sí que notan desde septiembre una subida de Vox que refleja los sondeos».

No obstante, la presentadora de 'Espejo público' dejó claro que se trata de una visión contraria a la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos. «En el fondo, los sondeos de Tezanos, y esto te lo dicen todos los expertos en demoscopia, siempre sobrestiman a la izquierda», apuntó Griso.

Según la presentadora, el CIS ha sobrestimado a la izquierda «en 41 de las últimas 42 elecciones». «Eso es más que un sesgo, es casi una obsesión», apuntó la periodista, a lo que Motos respondió: «Eso es hacer mal el trabajo». La periodista fue más allá en su crítica: «Incluso malversar fondos públicos porque estos sondeos los pagamos todos los españoles».

Para Griso, los resultados del CIS responden a una estrategia por parte del Gobierno cuyo fin es «trasladar a la opinión pública que Vox puede dar el 'sorpasso' al PP para movilizar al electorado de izquierdas y generar una depresión absoluta entre el PP».

Según el último barómetro del CIS, publicado el pasado lunes, el PSOE amplía en seis puntos su diferencia con el PP, que se elevaría a 15 de distancia. Además, Vox se situaría a solo dos puntos del partido liderado por Feijóo.