Suscríbete a
ABC Premium

Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre los resultados de los sondeos del CIS de Tezanos: «Siempre sobrestima a la izquierda»

La periodista acudió este martes a 'El Hormiguero', donde analizó la situación política en España y criticó los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas

La vida personal de Susanna Griso: sus hijos, madre de acogida y sus planes de boda con Luis Enríquez

Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre los resultados de los sondeos del CIS de Tezanos: «Siempre sobrestima a la izquierda»
Susanna Griso dice lo que muchos piensan sobre los resultados de los sondeos del CIS de Tezanos: «Siempre sobrestima a la izquierda» ANTENA 3/ Jaime García
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Susanna Griso fue la invitada de 'El Hormiguero' este martes. La periodista visitó el programa de Pablo Motos para celebrar el 20 aniversario de 'Espejo público' en Antena 3. Además, la presentadora recibió una sorpresa en directo: ha sido galardonada por la Federación de ... Asociaciones de Radio y Televisión de España con la Antena de Oro 2025 en la categoría de televisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app