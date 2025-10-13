Susanna Griso saca los colores a Pedro Sánchez tras confundir el lema de la Guardia Civil con una serie de TVE

Mal día para Pedro Sánchez en las televisiones. Y es que, el día después de su «espantada» en el desfile de la Fiesta Nacional, ha servido para que desde diferentes programas le hayan dado unos cuantos 'palos'. Primero, Ana Rosa Quintana, desde 'El programa ... de Ana Rosa' (Telecinco); y, poco después, Susanna Griso desde 'Espejo Público' (Antena 3) le sacaba los colores por haber confundido el lema de la Guardia Civil con una famosa serie de Televisión Española (TVE).

«En redes se está comentando mucho la felicitación de Pedro Sánchez a la Guardia Civil», introducía Susanna Griso a la audiencia antes de pasar a ofrecer el polémico tuit del presidente del Gobierno. «Servir y proteger. Ese es su lema y no hay mejores palabras que definan la esencia de la @guardiacivil. Gracias por vuestro compromiso y lealtad a España y por velar por nuestra seguridad. Feliz día a todas las mujeres y hombres que integran la Guardia Civil», rezaba la publicación del presidente del Gobierno y que pasaba a corregir la presentadora del matinal de Antena 3.

«Se trata de una serie de TVE que se emitió durante casi 6 años y el lema real ya se lo digo yo a Pedro Sánchez es: 'el honor es mi divisa', no 'servir y proteger'», le corregía Susanna Griso al presidente del Gobierno, mientras un colaborador del programa se hacía eco de otro error del tuit.

«El imperativo acabado en 'r'», indicaba el tertuliano de 'Espejo Público' a la comunicadora que de nuevo se plantaba ante el error. «No puedo con los imperativos en 'r' y, además, se lo corrijo a todo el mundo», señalaba Susanna Griso que daba pie a las bromas en el plató del espacio de Atresmedia.

Noticia Relacionada Ana Rosa sentencia a Morante de la Puebla con dos rotundas palabras tras su inesperado adiós de los ruedos Mari Carmen Parra La presentadora del matinal de Telecinco rindió un pequeño homenaje al diestro sevillano que este domingo se cortaba la coleta en Las Ventas

'Espejo Público' se ha hecho eco del error de Pedro Sánchez con el lema de la Guardia Civil Antena 3

«El imperativo en 'r' es el menor problemas que tiene Sánchez y el mayor problema que tiene es la Unidad Central Operativa (UCO) que esta sí pertenece a la Guardia Civil», replicaba otro colaborador de 'Espejo Público', mientras se hacían eco desde el programa cómo esta semana la UCO podría sacar un «nuevo informe».