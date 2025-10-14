Susanna Griso desvela todos los detalles sobre su futura boda: «Levanto la taza y allí estaba el anillo»

'Espejo público' está de aniversario. El magacín matinal cumple 20 años en Antena 3 y su maestra de ceremonias lo celebró este martes 14 de octubre en 'El Hormiguero', donde recibía en directo la buena noticia de que ha sido galardonada ... por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España con la Antena de Oro 2025 en la categoría de televisión. Susanna Griso mantuvo con Pablo Motos una larga conversación sobre su trayectoria periodística y analizó la actualidad política y social.

Pero Pablo Motos no pudo evitar arrancar la entrevista queriendo conocer todos los detalles de la gran noticia que la propia Griso confirmaba hace pocos días en su programa: su boda con el empresario Luis Enríquez. «¿Ya? ¿Tan pronto?», inquirió entre risas.

La comunicadora manifestaba al anfitrión que le hubiera gustado mantener la noticia en secreto hasta poco antes del enlace, que como ella misma adelantó, se celebrará en la Costa Brava el 25 julio de 2026. Con todo, reconoce que ha sido un logro que no haya trascendido hasta ahora. «El 80% de los que vienen a mi boda son periodistas, debo decir que se han portado bastante bien. Que yo sepa, no ha salido de nuestro círculo de amigos periodistas. Se han portado bastante bien», apuntaba.

Además, preguntada por Motos desvelaba que será una boda grande. «250 invitados es el límite que nos hemos marcado». «No lo puedo evitar… Cuéntame cómo fue el momento del anillo», insistía el de Requena. «¡Es que lo sabía! He tenido una suerte… Justo ha pasado todo esto antes de venir a 'El Hormiguero'», se quejaba la invitada, aunque finalmente acabó relatando todos los detalles de la pedida de mano.

La pedida de mano

«Me levanto a las 5 de la mañana, yo estoy muy hiperactiva a esas horas. Tengo una rutina muy establecida ya. Pero lo primero que hago es tomarme una pastilla para el hipotiroidismo. Tengo que dejar un poco de margen antes de tomarme un café», empezó narrando. «El día anterior, Luis me preguntó dónde me siento por las mañanas, dejo toda la mesa del desayuno preparada… Ese día no había cargado el iPad y me fui a otro sitio. Entonces, al cabo de 20 minutos él aparece y me pregunta si quería un café, pero estaba en el límite de la pastilla y no podía. Empezó a desayunar y veo que se queda delante mientras estoy leyendo los periódicos, que es una situación que me incomoda un poco. Y le digo 'bueno, ya que vas a hacerte un café, házmelo a mi'. Levanto la taza y allí estaba el anillo», prosiguió.

«Levanté la taza y ahí estaba el anillo», @susannagriso nos cuenta todos los detalles de su pedida de mano 😍 #GrisoEH pic.twitter.com/bDXtpsaRTt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2025

Animado con el tema, el presentador de 'El Hormiguero' alargó la conversación por esos derroteros. «Es que tenemos que hablar de esto, porque si fuese al revés tú me lo preguntarías a mí», argumentaba. Quería saber si «cuando te vuelves a enamorar a los 50 las mariposas siguen jóvenes, o ya no son tan inocentes». «Es distinto el amor», aseguró Susanna Griso.

Lo comparó con la mítica escena de 'Cuando Harry encontró a Sally' en la que el personaje de Billy Cristal dice la famosa frase de «cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible». «Esa es la sensación. Es un amor distinto, maduro, tienes las ideas más claras. Y la amistad que tenemos desde hace tantos años suma a favor, porque hay una coincidencia de intereses, de hobbies, de sentido del humor, de pasión por el periodismo… Eso lo pone más fácil».

La opinión de Griso sobre los principales líderes políticos

Saciada la curiosidad por el futuro enlace de la presentadora, Motos cambió totalmente de tercio para hablar de política. Empezando, como no, por el presidente del Gobierno. «¿Qué queda del Pedro Sánchez que conociste?», interrogó. «Este Sánchez es distinto al que yo conocí. Era muy tímido, hablaba con un volumen muy bajito, casi no le oía. Me pareció atrevido y ambicioso porque Madina tenía el apoyo de Felipe González, de Zapatero...», afirmó la periodista.

💬 @susannagriso: «Este Pedro Sánchez es distinto al primer Pedro Sánchez que yo conocí» #GrisoEH pic.twitter.com/66vc0bQOtp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2025

Asimismo, Griso apostilló que Sánchez le dijo que «no iba a ser presidente del Gobierno a cualquier precio, España no se merece un Gobierno con Podemos ni con el apoyo de los independentistas».

A Alberto Nuñez Feijóo lo entrevistó hace unos días, y su impresión es que «hay nerviosismo en el PP». «Sus apuestas les van bien, pero desde septiembre notan la subida de Vox», valoró.

La presentadora de 'Espejo público' desmintió claramente su inclinación por alguna ideología política, defendiendo su imparcialidad a la hora de criticar a todas las señas. «Este país necesita gente valiente y que diga las cosas como son, cueste lo que cueste».