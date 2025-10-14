Ana Rosa Quintana dice lo que muchos españoles piensan del papel de Pedro Sánchez ante Trump y lo sentencia

Este lunes se vivía una jornada histórica con la entrega a Israel de los rehenes tomados por Hamás. Así, Pedro Sánchez viajaba hasta Egipto para estar junto a Donald Trump y otros líderes mundiales en la Cumbre por la Paz. Precisamente, el apretón de ... manos entre el presidente del Gobierno español y el mandatario norteamericano fue una de las imágenes del día y sobre este momento Ana Rosa Quintana se ha pronunciado rotunda en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

«El lado correcto de la historia estaba al fondo a la derecha, detrás de Trump y al lado de Meloni», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez tras ver su posición en la Cumbre por la Paz. «Tras la espantada del 12 de octubre, nuestro presidente se fue a Egipto a hacer cola para agasajar al presidente norteamericano por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás», señalaba a continuación la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que ponía el foco en el gran 'momento' entre el jefe del Ejecutivo y Trump. «Tras un apretón de manos de 11 segundos, un dócil Sánchez se postraba ante el que denomina líder de multinacional ultraderechista. Trump parecía decirle: 'Ánimo, Pedro, ponte al fondo, castigado, que te voy a cantar las 40 delante de todo el mundo con el tema del PIB y la OTAN'. Y Sánchez, obediente, no le dijo ni mú y se colocó al fondo sin rechistar para hacer de figurante, no de actor principal», manifestaba la comunicadora que 'traducía' lo visto entre los dos presidentes.

Ana Rosa, al Gobierno: «Nos quieren hacer creer que vivimos en una realidad paralela»

Tras sentenciar el apretón de manos de Sánchez y Trump, Ana Rosa Quintana 'atizaba' al Gobierno por las declaraciones que habían realizado en estos días. «Sin embargo, nos quieren hacer creer que vivimos en una realidad paralela. Una ficción en la que Sánchez ha sido un actor fundamental para llevar la paz a Palestina. Mientras se negociaba la paz en silencio, han sido la flotilla, el buque Furor y Ada Colau los que han forzado a las partes a firmar el alto el fuego», exponía la presentadora pasaba a 'arremeter' contra el Ejecutivo por la última encuesta del CIS.

«Una realidad en la que, según el CIS, el PSOE saca 15 puntos al PP porque los escándalos del Gobierno en realidad penalizan a la oposición. Cuantos más escándalos, más votos saca. 155 escaños del PSOE frente a los 82 del PP. A escaño por escándalo», indicaba Ana Rosa Quintana que sacaba a relucir el último escándalo del Gobierno. «Hoy añadimos otro nuevo. 'The Objetive' publica que la impresora de Ábalos en realidad no gastaba muchos folios, lo que gastaba eran billetes de 50 euros. Los folios eran fajos de billetes sujetos con goma de pollo, esas gomas elásticas amarillas y delgadas que usan los corruptos para sujetar la pasta. Unos fajos que Ábalos supuestamente guardaba en un armario en su despacho oficial en cajas, carpetas, y bolsas de plástico, a lo Julián Muñoz. Hay imágenes de este festín de folios», informaba la comunicadora del matinal de Telecinco que cerraba su editorial haciendo un vaticinio.

«Tendremos un otoño judicial marcado por la caída de la hoja en forma de folio. Vuelve a llamar la atención la imagen de una carpeta roja con el logo del PSOE. Otra vez el logo del PSOE. Con el presidente el Egipto, los jeroglíficos de la contabilidad del PSOE son un misterio por resolver, porque Ábalos presentó gastos en Ferraz por importes superiores a 9.000 euros mensuales, y eso sin contar los fajos de billetes de 50. Desde el PSOE presumen de transparencia, presumen de honradez y presumen de encuestas. Como diría Ábalos coloquialmente, desde el PSOE, se tiran el folio», sentenciaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.