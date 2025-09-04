Lista completa de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025': conoce a todos

La aventura está a punto de comenzar. 'Supervivientes All Stars 2025' arranca este jueves, 4 de septiembre, con un total de 14 leyendas del concurso que regresan a Honduras dispuestas a enfrentarse a condiciones aún más extremas.

Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño volverán a ponerse al frente del programa, que en su primera edición dio la victoria a Marta Peñate. La final, celebrada el 28 de julio, anotó un 18,6% de cuota de pantalla y congregó a 1.393.000 espectadores.

'Supervivientes All Stars 2025' será la «edición más extrema», advierte Sandra Barneda: «Estoy convencida. Estamos en un momento del año que climatológicamente es muy complejo, por eso nunca se había hecho».

Los concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 2025'

Un total de 14 exparticipantes de 'Supervivientes' volverán a saltar del helicóptero este jueves para dar comienzo a una aventura sin precedentes. Te presentamos a los concursantes oficiales de 'Supervivientes All Stars 2025':

1 Gloria Camila telecinco Gloria Camila 'Supervivientes 2017'

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano volvió hace unos meses a la televisión como colaboradora de 'Tardear' y regresa ahora a Honduras para quitarse la «espinita» que aún tiene clavada: «Vengo a superarme, vengo fuerte mentalmente y emocionalmente así que espero darlo todo». La joven se reencontrará con Iván González, quien aseguró que había mantenido un encuentro íntimo con ella en 2023.

2 Adara Molinero TELECINCO Adara Molinero 'Supervivientes 2023' y 'Supervivientes All Stars 2024'

Adara Molinero ha cerrado la terna de concursantes del programa. Rostro habitual de Mediaset tras su participación en diferentes ediciones de 'Gran Hermano', fue segunda finalista de 'Supervivientes 2023'. En cambio, se convirtió en la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars 2024' tras sufrir una reacción alérgica y verse afectada su salud mental. «Vuelvo para intentarlo otra vez, para darlo todo, para disfrutar de la experiencia. Porque este es mi año», asegura.

3 Iván González TELECINCO Iván González 'Supervivientes 2017'

Influencer, saltó a la fama tras participar en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Exnovio de Oriana Marzoli, mantiene desde finales de 2023 una relación con la también influencer Teresa Bass. «Soy uno más de los que dijeron 'nunca más volveré'», reconoce el joven, que fue cuarto finalista de su edición y ahora vuelve al concurso «fuerte físicamente».

4 Fani Carbajo TELECINCO Fani Carbajo 'Supervivientes 2020'

La influencer se dio a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', en la que su nombre dio la vuelta al país por el mítico grito de su entonces novio, Christofer: «Estafaníaaaaaa». A lo largo de los últimos años, ha participado en diferentes formatos de Mediaset. Ahora, vuelve a 'Supervivientes' con «muchas más ganas y dispuesta a ganar».

5 Noel Bayarri TELECINCO Noel Bayarri 'Supervivientes 2015'

Durante años, Noel Bayarri fue uno de los rostros más populares de Telecinco tras su mítico trono en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde el canario se ganó al público por su gran carisma. Contra todo pronóstico, abandonó muy pronto 'Supervivientes 2015', ya que fue el cuarto expulsado. Ahora, vuelve al concurso tras años alejado de la televisión: «Este año es el mío».

6 Sonia Monroy TELECINCO Sonia Monroy 'Supervivientes 2011'

Su fama se remonta a los años 90, cuando apareció en diferentes formatos televisivos tan míticos como 'Esta noche cruzamos el Mississippi' o 'Crónicas marcianas'. Fue cuarta finalista de su edición de 'Supervivientes', protagonizando una dramática reacción al quedarse a las puertas de la final. «El Óscar es para mí porque vuelvo a Honduras más guerrera que nunca ¡De Hollywood a Honduras, Sonia Monroy, guerrera!», declaró tras su confirmación.

7 Tony Spina TELECINCO Tony Spina 'Supervivientes 2014'

Debutó en televisión en 'Mujeres y hombres y viceversa' como uno de los pretendientes de Oriana Marzoli, con quien mantuvo una relación de dos años. A lo largo de más de una década, la actual pareja de Marta Peñate se ha convertido en un rostro recurrente de diferentes formatos de Mediaset. Ahora, regresa a los Cayos Cochinos 11 años después: «El año pasado ganó mi pareja Marta y este año me toca a mí, vamos a ser la primera pareja en el ganar el mismo reality».

8 Jessica Bueno TELECINCO Jessica Bueno 'Supervivientes 2011'

En el año 2011, una jovencísima Jessica Bueno se daba a conocer, precisamente, como concursante de 'Supervivientes'. En el concurso conoció al que sería después su pareja, Kiko Rivera, y padre de su primer hijo. Expareja del futbolista Jota Peleteiro y de Luitingo, a quien conoció en 'Gran Hermano VIP', la modelo e influencer regresa al reality «más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada».

9 Rubén Torres TELECINCO Rubén Torres 'Supervivientes 2024'

Rubén Torres tiene muy reciente su primera experiencia en 'Supervivientes'. El bombero, que se dio a conocer tras su paso por 'La isla de las tentaciones', se convirtió en el segundo finalista de la penúltima edición del concurso, que ganó Pedro García Aguado. En el programa, cuenta con el honor de ostentar el récord de collares de líder en una edición, por lo que se postula como un firme candidato a alzarse con la victoria en esta ocasión.

10 Miri Pérez-Cabrero TELECINCO Miri Pérez-Cabrero 'Supervivientes 2024'

Actriz e influencer, Miri saltó a la fama tras su participación en 'MasterChef 5', donde obtuvo una quinta posición y se ganó al público con su carisma. Tras protagonizar papeles secundarios en series como 'Fuimos canciones' o 'Sagrada familia', la joven regresa al reality de aventuras un año después para volver a demostrar sus dotes de superviviencia: «No me podía resistir».

11 Alejandro Albalá TELECINCO Alejandro Albalá 'Supervivientes 2021'

Su pasado amoroso le ha puesto en el foco mediático a lo largo de estos años. Saltó a la fama por su relación con Isa Pantoja y después mantuvo un noviazgo con Sofía Suescún. Participante de diferentes formatos de Mediaset como 'GH Dúo' o 'Supervivientes 2021', vuelve a participar en el concurso tras un tiempo alejado de la televisión.

12 Elena Rodríguez TELECINCO Elena Rodríguez 'Supervivientes 2020'

Madre de Adara Molinero, debutó en los realities de televisión nada más y nada menos que con 'Supervivientes 2020', donde demostró sus dotes de aventurera. Tras firmar una sexta posición, concursará junto a su hija como leyenda del programa «cargada de energía, experiencia y ganas» para cumplir su objetivo: «Vengo a ganar».

13 Kike Calleja TELECINCO Kike Calleja 'Supervivientes 2024'

Saltó a la televisión como reportero de 'Sálvame' y es uno de los colaboradores habituales de la cadena. Amigo inseparable de Terelu Campos, participó en 'Gran Hermano 7' y en 'Supervivientes 2024'. Un año después, vuelve a los Cayos Cochinos con la intención de superar nuevos retos: «Me encantaría ganar pruebas y conseguir el collar de líder».

14 Carlos Alba TELECINCO Carlos Alba 'Supervivientes 2021'

Concursante de 'MasterChef 7', Alba fue participante de 'Supervivientes' hace cuatro años. Sin embargo, tuvo una experiencia agridulce en el concurso, ya que tuvo que abandonar debido a un problema médico en el brazo. «Dios me ha dado una segunda oportunidad», asegura el chef, para el que los ingredientes para triunfar en esta aventura están claros: «Fuerza, resistencia y coraje».