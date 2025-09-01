Adara Molinero, nueva concursante de 'Supervivientes all stars'

Telecinco ha escogido la misma estrategia que utilizó en la pasada edición del Festval de Vitoria durante la presentación de 'Gran Hermano', para anunciar una noticia: Adara será nueva concursante de la segunda edición de 'Supervivientes all stars', que se estrena este jueves en Telecinco. En 2024, la influencer ya participó en la que fue la primera edición del reality, pero su aventura se vio truncada por una fuerte reacción alérgica. Anteriormente, la hija de Elena Rodríguez también fue concursante de 'Supervivientes', concretamente en el año 2023, tan solo unos meses antes de su vuelta a Honduras para su anterior participación en 'Supervivientes All Stars'.

Noticia Relacionada Terelu Campos se despide en su cumpleaños de una de sus grandes pasiones Marina Ortiz Cortés La presentadora celebra este 31 de agosto sus 60 años

Ahora regresa dispuesta a exprimir al máximo la aventura: «Vuelvo para intentarlo otra vez, para darlo todo, para disfrutar de la experiencia. Porque este es mi año«, asegura. »Estoy feliz, este año vengo súper fuerte. Me siento incluso más fuerte y más segura de mí misma que la vez que fui la primera vez. Mi vida ha cambiado en general, me siento otra persona después de hacer muchísima terapia, he cambiado en muchos aspectos y me he quitado mucho lastre de mí misma«, añade. En su primer paso por la isla, en su participación en 'Supervivientes 2023', Adara consiguió llegar a la gran final. Tras más de tres meses de convivencia y supervivencia, la influencer se batió en el duelo final con Bosco Blach Martínez-Bordiú. El sobrino de Pocholo fue quien se llevó finalmente el deseado maletín, quedando a Adara en segundo lugar.

Durante la presentación, los productores han prometido una segunda edición que arrancará con mucha intensidad sometiendo a sus leyendas a la prueba más mítica y exigente de la historia del formato: La noria infernal. El ganador se colgará el primer collar de líder de la edición, lo que lo convertirá en inmune en la primera ronda de nominaciones y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros. Este icónico juego llegará tras los siempre esperados saltos desde el helicóptero, que supondrán el arranque de la aventura y que darán paso a un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar y que servirá para repartir a los supervivientes en dos equipos.

Los protagonistas de la edición 'All Stars' volverán a reunirse para abordar las situaciones más destacadas de su supervivencia y convivencia en la mítica palapa y en el oráculo de Poseidón, renovado con la incorporación del altar de Poseidón, en el que la audiencia tendrá mucho que decir. Además, también se incorporará a las dinámicas de los supervivientes el triángulo de fuego, una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias… y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos. «Estamos muy emocionados y al mismo tiempo expectantes porque vamos a ir a Honduras en un momento del año donde la situación climatológica no es la más favorable y hay posibilidad de experimentar huracanes«, reconocían desde la productora.