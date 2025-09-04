A qué hora empieza Supervivientes All Stars 2025 hoy y en qué canal de televisión y online se ve

Cuenta atrás para el estreno de una de las grandes apuestas de Telecinco para su nueva temporada televisiva: 'Supervivientes All Stars 2025'. El formato reunirá a 14 leyendas del concurso, que participaron en anteriores ediciones, para protagonizar una segunda aventura aún más exigente.

Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño volverán a ponerse al frente del programa, que acabó su última edición a mediados de junio de este año con la victoria de Borja González. La final cosechó un espectacular 25,9% de cuota de pantalla y reunió a 1.734.000 espectadores, convirtiéndose en la más vista desde 2022.

¡Ya tenemos los posados oficiales de #SVAllStars! ⭐⭐⭐



Conoce a los 14 supervivientes más reconocidos de ediciones anteriores que regresan a Honduras para vivir una nueva experiencia 🔥🎣🌴



📺 El jueves GRAN ESTRENO en @telecincoes 📺 https://t.co/tNSGuRpqte pic.twitter.com/yvmzi3K8jW — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 2, 2025

'Supervivientes', tanto en su versión normal como 'All Stars', se ha convertido en uno de los programas estrella de Mediaset. Frente a una audiencia de Telecinco cada vez más mermada, el reality en el que distintos personajes famosos deben sobrevivir en los Cayos Cochinos logra siempre despuntar.

Debido a su éxito, Mediaset decidió crear el año pasado 'Supervivientes All Stars', una versión del formato en la que antiguos concursantes, algunos de ellos exganadores, vuelven a la aventura. En la primera edición, celebrada el año pasado, participaron rostros como Sofía Suescún, Jorge Pérez u Olga Moreno, resultando ganadora Marta Peñate.

En la nueva edición, 14 exconcursantes deberán sobrevivir en unas condiciones al límite y sin dotación inicial. En el listado de participantes figuran nombres como Adara Molinero, Gloria Camila, Fani Carbajo, Tony Spina o Noel Bayarri.

Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), productora de 'Supervivientes All Stars', premiará con 50.000 euros al ganador de la segunda edición. Pero antes, los nuevos supervivientes deberán superar noches de tormenta en Armonía y Caos, las dos nuevas playas en las que convivirán, además de enfrentarse a pruebas tan míticas como la 'Noria infernal' o la apnea.

A qué hora comienza 'Supervivientes All Stars 2025' hoy

'Supervivientes All Stars 2025' está a punto de comenzar. El gran estreno tendrá lugar este jueves, 4 de septiembre, en Telecinco con una gala que estará conducida por Jorge Javier Vázquez y en la que se producirán los tradicionales saltos en helicóptero.

Tal y como ha confirmado Mediaset, la gala dará comienzo a las 22:00 horas, en pleno prime time, y se enfrentará de esta forma a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en su primer tramo. Se espera que el programa se prolongue hasta pasadas la 1:00 de la madrugada, como suele ser habitual.

Dónde ver en televisión y online

La nueva edición de 'Supervivientes All Stars' podrá seguirse en Telecinco. La principal cadena de Mediaset emitirá tanto las galas cada jueves, como los debates los domingos.

Además, cada uno de los programas podrá verse en directo y después en diferido en Mediaset Infinity, la nueva plataforma online del grupo, que sustituye a Mitele y ofrece un amplio catálogo de entretenimiento y ficción.